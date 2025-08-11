Капитан третьего ранга Климов рассказал о боевом применении лазерного оружия ВС РФ

Лазерное оружие имеет потенциал в борьбе с БПЛА, но сталкивается с рядом технических сложностей. Обновленную установку прокомментировал капитан 3 ранга запаса Максим Климов в беседе с Pravda.Ru.
Ранее гендиректор компании-разработчика проекта "Посох" сообщил, что обновленная, более мощная лазерная установка успешно прошла стендовые испытания. "Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории. Мы прожгли лазерным лучом листы стали и различные образцы крыльев иностранных беспилотников", — цитирует пожелавший остаться анонимным источник РИА Новости.
По словам Климова, лазерные установки представляют собой оружие направленной энергии, способное решать широкий спектр задач — от резки металла до поражения оптических приборов.
"Проблема заключается в другом. Это работа в реальных условиях в массогабаритах и с приемлемой стоимостью. И сейчас на эту тему есть ряд подходов, то есть своя ниша у таких средств есть, но она, скажем так, имеет свои ограничения", — отметил Климов.
Он пояснил, что лазеры эффективны против медленно движущихся целей в простых условиях, однако при работе по маневрирующим объектам возникает сложность с удержанием луча. Кроме того, к таким системам предъявляются высокие требования по качеству оптики, а загрязнения могут вызывать сильную расфокусировку.
"Плюс заключается в том, что, с одной стороны, не нужно рассчитывать угол упреждения, то есть скорость света практически мгновенна. Для практически значимых случаев не нужно брать упреждение и просто сопровождать цель. Но даже точное сопровождение цели с учетом малой расходимости луча требует очень высокой точности удержания на цели луча", — пояснил эксперт.
Климов добавил, что подобные установки применяются в основном для защиты важных объектов, так как из-за своих габаритов они становятся приоритетной целью при нахождении в зоне боевого соприкосновения.
