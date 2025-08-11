Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Людей хватают, толпа отбивает: сопротивление призыву в ВСУ стало неконтролируемым

Военный эксперт рассказал о ключевой проблеме украинской армии
2:22
Силовые структуры » Военные новости

Мобилизационные резервы ВСУ истощены, а сопротивление насильственной отправке на фронт растет. О проблемах с ротацией в рядах украинской армии в беседе с Pravda.Ru пояснил политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

По словам Коновалова, украинские мобилизационные резервы уже полностью исчерпаны, и военкомам становится все труднее находить новых бойцов. Желающих идти на фронт крайне мало, а сопротивление насильственным методам призыва принимает массовый характер.

"Ситуация давно сложная у них, поскольку мобилизационные резервы истощаются, они уже истощены. Это, во-первых. И новых солдат отлавливать украинским военкомам все труднее и труднее. Желающих идти на фронт очень и очень мало", — заявил эксперт.

Он добавил, что в некоторых случаях ситуация выливается в масштабные конфликты с полицией и военкомами. В частности, в Виннице, по его словам, задержали более сотни мужчин, а местные жители попытались их отбить, что переросло в массовую потасовку.

"Растет сопротивление военкомам и полицейским, которые забирают людей прямо с улиц. И это сопротивление уже начинает носить такой массовый характер. Например, как события в Виннице, где были задержаны более сотни мужчин, и местные жители, женщины, естественно, не только женщины, пришли их отбивать, и это все превратилось в грандиозную потасовку", — отметил Коновалов.

По словам эксперта, командующий ВСУ Александр Сырский пытается латать пробелы в обороне, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения, костяк которых составляют националисты.

Коновалов подчеркнул, что пополнение, которое прибывает в ряды ВСУ, недостаточно по численности, плохо подготовлено, с низкой мотивацией и нередко с проблемами со здоровьем.

"Мало того, что пополнение, которое прибывает, во-первых, этих людей явно недостаточно, во-вторых, их подготовка ниже всего, что можно придумать, в-третьих, мотивация очень слабая. У многих просто проблемы со здоровьем серьезные, они в принципе не могут выполнять обязанности военнослужащего, тем более на поле боя", — резюмировал Коновалов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
