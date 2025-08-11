Война без воздушных боев: как беспилотники вытеснили истребители

Воздушные бои умерли? Что пришло на смену истребителям в зоне СВО

Истребительная авиация в зоне СВО используется ограниченно из-за активной работы беспилотников и систем ПВО. О применении боевых самолетов в условиях современных конфликтов в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Виктор Литвиненко.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Истребитель

Литвиненко пояснил, что истребители в основном выполняют функции сопровождения бомбардировочной авиации, однако ковровое бомбометание сейчас не применяется. По его словам, зарубежные системы ПВО на Украине работают эффективно, что ограничивает возможности применения боевой авиации.

" Истребителей очень много. Сейчас Су-34, например. Вот "Грачи", которые были у нас. Это разновидности. Истребители – это сопровождение, как правило, бомбардировочной авиации", — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас отсутствуют воздушные бои в привычном понимании, а ключевое значение приобрело роевое применение беспилотников, включая модели, устойчивые к радиоэлектронной борьбе.

"Авиация истребительная, как бы есть свои особенности. Потом, видите, истребительная авиация, даже любой наш самолет. Вы видите, что вертолеты ограниченно выполняют функционал. Получается, что обязательно должна быть какая-то защита", — пояснил Литвиненко.

Эксперт подчеркнул, что истребители остаются дорогой и ценной техникой, но их активность в зоне СВО ограничена именно из-за доминирования беспилотных летательных аппаратов.