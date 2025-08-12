ЕС призывает сбавить темп на фоне переговоров: фронт живет по другим правилам

В России ответили на заявление ЕС об условии переговоров Путина и Трампа

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ЕС заблуждается, считая возможным сокращение боевых действий перед переговорами по Украине. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявление лидеров Евросоюза.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее лидеры стран Евросоюза в заявлении по Украине на фоне предстоящих переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявили, что конструктивные переговоры о мире могут проходить только в условиях как минимум сокращения боевых действий.

Колесник отметил, что история не знает примеров прекращения боевых действий до подписания мирных соглашений.

По его словам, предложение ЕС похоже на провокацию, так как российская армия сейчас наступает по всей линии соприкосновения.

"Срывать наступательный порыв никто не собирается до достижения каких-то договоренностей, которые это приведут к миру и которые будут уже воплощаться в жизнь", — подчеркнул он.

Депутат считает, что до закрепления договоренностей на бумаге с учетом норм международного и российского права прекращать боевые действия нет оснований.

Он также усомнился в мотивах ЕС.