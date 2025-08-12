Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
У России появился третий союзник — и он неуязвим!

Силовые структуры » Военные новости

В России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил, и этот праздник стал поводом вспомнить ключевые вехи в истории авиации страны.

Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке

Основатель медиаресурса "Царьград" Константин Малофеев в своём обращении подчеркнул, что в XIX веке Россия опиралась на два главных союзника — армию и флот, а в XX веке к ним добавилась авиация, ставшая важной частью военной мощи государства. Материал об этом был опубликован на ресурсах Царьграда.

Он отметил, что, несмотря на отставание от западных стран в развитии авиации на начальном этапе, Россия смогла добиться значительных успехов. К началу Первой мировой войны Императорский воздушный флот стал крупнейшим в мире, что стало настоящим достижением для страны.

Особое внимание было уделено периоду Великой Отечественной войны, когда промышленность страны совершила ещё один рывок, поставив на фронт более 17 тысяч боевых самолётов. Этот вклад оказался решающим для победы.

Малофеев также обратил внимание на то, что и в наши дни боевые действия не обходятся без авиации, а современные технологии привели к появлению нового вида вооружённых сил — беспилотных систем.

По его словам, на момент начала специальной военной операции у России было всего четыре беспилотника "Орлан", но сегодня страна ежедневно использует десятки и сотни дронов, что демонстрирует стремительный прогресс в этой области. В завершение он поздравил всех, кто связан с авиацией, выразив благодарность за их труд и вклад в защиту страны.

Уточнения

Вое́нно-возду́шные си́лы (ВВС) — род сил в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации (до 1 августа 2015 года являлись отдельным видом вооружённых сил).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
