В России ответили на предложенную Украиной идею воздушного перемирия

Воздушное перемирие может стать началом мирного процесса, но соглашение всегда требует компромиссов. Об этом Pravda.Ru заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о готовности Киева обсуждать с Россией такой вариант.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Ранее Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с РФ идею воздушного перемирие в качестве отправной точки для последующих двусторонних переговоров. "Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций", — сказал глава ОП Украины итальянской газете Corriere della Sera.

Журова отметила, что мирное соглашение невозможно без сложных переговоров и обозначения конкретных проектов. По ее словам, соглашение всегда предполагает компромиссы и возможные уступки.

"Начало достаточно непросто, но (...) мирное соглашение — это вопрос компромиссов", — заявила Журова.

Она положительно оценила идею воздушного перемирия, особенно если речь идет о прекращении применения беспилотников.

"Нормально, по крайней мере, дроны — это, если мы говорим про дроны, а не про бомбардировщики. Поэтому сейчас уже война дронов. Мы понимаем, что это исчезновение основного оружия", — подчеркнула парламентарий.

Журова также напомнила о необходимости обмена военнопленными и поиска пропавших без вести.