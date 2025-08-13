Золотой купол Трампа: проект, который на стадии разработки нарушил все договоренности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Проект ПРО США "Золотой купол" является пиар-проектом Дональда Трампа и нарушает международные договоренности о запрете оружия в космосе. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов, комментируя разработку американской системы ПРО.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Медь для США

Ранее стало известно, что новая система противоракетной обороны США "Золотой купол", разрабатываемая по инициативе администрации Трампа, будет состоять из четырех эшелонов защиты — одного спутникового и трех наземных. Как сообщает Reuters, общая стоимость проекта оценивается в 175 млрд долларов.

"Во-первых, нет еще никакого "Золотого купола". Мы говорим пока еще о концепции, которую продвигает американский ВПК. Во-вторых, сама вся концепция золотого купола это в большей степени такой большой пиар-проект самого Дональда Трампа, который во многом себя ассоциирует с Рейганом", — пояснил Михайлов.

По его словам, планируемая система ПРО уже нарушает международные договоренности, так как предполагает размещение вооружений в космосе.

"Я думаю, во-первых, сама по себе эта концепция уже нарушает международные договоренности о запрете вывода оружия в космическое пространство, потому что там одним из эшелонов противоракетной обороны должно быть космическое пространство и вывод туда соответствующих вооружений", — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что "Золотой купол" не будет эффективен против России и Китая, которые уже обладают средствами для преодоления подобных систем.

"Россия уже сейчас своими наступательными вооружениями может преодолеть этот "Золотой купол", который будет построен в лучшем случае через десяток лет, наверное, не раньше. То же самое относится к Китаю", — отметил он.

Эксперт считает, что программа потребует колоссальных вложений, но может быть свернута после ухода Трампа с поста президента.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
