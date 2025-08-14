Освобождение Искры и Щербиновки усиливает позиции России в Донбассе и на дипломатическом треке. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Петр Колчин.
Ранее российские подразделения заняли населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой народной республике. Село Искра находится у границы с Днепропетровской областью рядом с дорогой, которая ведет в районный центр Покровское. Щербиновка примыкает к северо-западной окраине Дзержинска (Торецка). Через населенный пункт проходит железная дорога Донецк — Харьков. Севернее находится Клебан-Быкское водохранилище.
Колчин отметил, что последние дни российские бойцы усиливают натиск в Донбассе и занимают важные плацдармы по ряду направлений. По его словам, есть сообщения о прорывах фронта и приближении штурмовых подразделений.
"На фоне развития дипломатического процесса и информационного противостояния это становится важным преимуществом России", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что темпы наступления сохраняются и что в преддверии встречи на Аляске эти позиции демонстрируют способность России разрешить украинский кризис как силовым, так и дипломатическим путем.
"И хоть мы отдаем предпочтение дипломатическому регулированию, но готовы отстаивать свои интересы разными инструментами", — заключил Колчин.
