Ищенко: понижение возраста мобилизации не спасёт Украину

Политический аналитик Ростислав Ищенко высказал мнение, что Украина всё больше утрачивает способность к сопротивлению в текущем конфликте.

Он обратил внимание на недавние сообщения о серьёзных проблемах на линии фронта в районе Покровска. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело".

По его словам, он ранее неоднократно указывал, что после падения этого города в обороне Украины образуется значительный разрыв, который будет невозможно закрыть, и этот разрыв будет только увеличиваться. Однако, как отметил Ищенко, кризисная ситуация возникла ещё до того, как Покровск был взят, что даёт основания полагать, что оборона Украины начинает рушиться.

Ищенко также прокомментировал вопрос о снижении возрастного порога для мобилизации. Он считает, что такие меры не принесут Украине значительных преимуществ. Аналитик напомнил, что ранее украинские власти оценивали свой мобилизационный резерв в пять миллионов человек, из которых в боевых действиях было задействовано не более двух миллионов.

По его мнению, оставшиеся три миллиона не способны кардинально изменить ситуацию. Кроме того, он указал, что снижение возраста призыва до 18 лет также не решит проблему, а лишь усилит социальную напряжённость в обществе. Ищенко добавил, что именно поэтому украинский лидер избегает таких мер, публично заявляя о нежелании ставить под угрозу будущее страны.

Вместе с тем аналитик подчеркнул, что даже в случае обрушения украинской линии фронта боевые действия не прекратятся автоматически, поскольку, по его мнению, Россия противостоит не только Украине, но и Западу в целом.

