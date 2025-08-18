Иллюзия мира: зачем Киев подсовывает Трампу провальные сценарии

В России ответили на заявления Киева о готовности пойти на уступки

2:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Попытки Киева представить уступки как мирную инициативу являются пиар-провокацией. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщения о готовности Владимира Зеленского "пойти на уступки".

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса. По информации издания, целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донбасса.

Джабаров уверен, что заявления Киева не отражают реальной ситуации. По его словам, страна терпит поражение и не может диктовать условия.

"Это очередная пиар-провокация и Зеленского, и западной прессы, которые это публикуют. Потому что, знаете, Украина проигрывает в ходе специальной военной операции, терпит поражение по всем фронтам, и она еще диктует условия, где Россия должна остановиться", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Россия побеждает, и именно к ее требованиям должны прислушиваться.

"Так и хочется сказать, ребята, вернитесь на реальную землю, к реальной политике. Вы должны прислушиваться к нашим требованиям, а не мы к вашим. Поэтому, я думаю, на это обращать даже не стоит внимания", — отметил Джабаров.

Парламентарий также добавил, что подобные шаги Киева направлены исключительно на попытку повлиять на президента США.