Иллюзия мира: зачем Киев подсовывает Трампу провальные сценарии

Попытки Киева представить уступки как мирную инициативу являются пиар-провокацией. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщения о готовности Владимира Зеленского "пойти на уступки".
Ранее газета The Financial Times сообщила, что Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса. По информации издания, целью Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет обсуждение "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск" из Донбасса.
Джабаров уверен, что заявления Киева не отражают реальной ситуации. По его словам, страна терпит поражение и не может диктовать условия.
"Это очередная пиар-провокация и Зеленского, и западной прессы, которые это публикуют. Потому что, знаете, Украина проигрывает в ходе специальной военной операции, терпит поражение по всем фронтам, и она еще диктует условия, где Россия должна остановиться", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что Россия побеждает, и именно к ее требованиям должны прислушиваться.
"Так и хочется сказать, ребята, вернитесь на реальную землю, к реальной политике. Вы должны прислушиваться к нашим требованиям, а не мы к вашим. Поэтому, я думаю, на это обращать даже не стоит внимания", — отметил Джабаров.
Парламентарий также добавил, что подобные шаги Киева направлены исключительно на попытку повлиять на президента США.
"Откровенно говоря, это попытка любой ценой заболтать ситуацию для того, чтобы попытаться выторговать у Трампа удобное для них мирное соглашение. Я думаю, что нас оно не должно устраивать ни с какой стороны", — заключил Джабаров.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.