Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки

Украина начала серийное производство крылатой ракеты "Фламинго", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы акцентируют внимание на сочетании её большой дальности и крайне низкой скорости.

Фото: https://commons.wikimedia.org by VoidWanderer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Украинская ракета "Нептун"

Оборонный сектор Украины начал серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго". Этот класс ракет обладает дальностью свыше 3000 километров. Субзвуковая ракета имеет скорость 0,75 Маха, что делает ее одной из самых медленных в мире, хотя она оснащена боевой частью выше среднего размера — 1000 килограммов.

Объявление о начале серийного производства ракеты "Фламинго" последовало вскоре после сообщений о том, что российские удары разрушили украинские оборонные предприятия, задействованные в создании дальнобойных ракетных систем, что стало серьезным ударом по программе баллистических ракет "Сапсан". Под удар попали химические и машиностроительные заводы в Павлограде, а также завод "Звезда" и Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Шостке.

Считалось, что программа финансировалась в значительной степени Германией, при этом канцлер Фридрих Мерц еще в мае объявил, что Берлин будет финансировать украинское производство дальнобойных ракет. Новое сообщение может быть призвано восстановить уверенность в украинских военных перспективах, подчеркнув, что программа "Сапсан" не была единственной в сфере создания дальнобойных вооружений.

Способность России наносить удары по всей территории Украины с использованием широкого спектра ракет и дронов и ограниченные возможности Украины для поражения целей в глубине России оставляли Киев и его союзников в значительном невыгодном положении с начала 2022 года.