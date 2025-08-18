Баллистическая сенсация или информационный вброс: что скрывается за хваленой ракетой ВСУ

Сообщения о существовании украинской ракеты "Фламинго" является дезинформацией, поскольку таких разработок в стране нет. Ситуацию Pravda.Ru объяснил эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов, комментируя публикацию фотографа о якобы серийном производстве ракеты.
Ранее фотограф Associated Press опубликовал первое фото украинской баллистической ракеты "Фламинго". По его словам, ракета может преодолевать расстояние в три тысячи километров и уже запущена в серийное производство.
Герасимов подчеркнул, что никаких украинских разработок под названием "Фламинго" не существует, а сообщения об этом напоминают информационный вброс.
"Никакой разработки "Фламинго" нет, и были вот разработки "Сапсана", так называемые, которые наши уничтожили", — отметил эксперт.
Он добавил, что производство на заводе "Южмаш" было уничтожено российскими ударами, а других подобных мощностей на Украине, по его словам, нет.
"Он занимался ракетной всей этой техникой. Других производств на Украине, столько мне известно, нет", — подчеркнул Герасимов.
По мнению аналитика, Киев сегодня не способен производить баллистические ракеты, и максимум, что он может делать — это выдавать западное оружие за собственные разработки.
Герасимов также отметил, что все заявления о дальнобойных украинских ракетах несостоятельны, так как даже российские "Калибры" не превышают дальности в две тысячи километров.
"В природе "Фламинго" не существует. А то, что подадут под видом "Фламинго", я думаю, что это будет просто совместная, ну, какой-то западный аналог, на котором напишут, бирку поставят, что "Фламинго", — резюмировал аналитик.
