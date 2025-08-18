Хакер-герой России: один взлом остановил целую армию Украины

Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ

Недавно российские вооруженные силы смогли предотвратить крупномасштабное нападение на приграничный регион, благодаря неожиданной помощи из цифрового мира.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

В центре событий оказался хакер, чьи действия позволили раскрыть местоположение секретных военных объектов, где проходила подготовка к атаке. Об этом сообщает Царьград.

По данным, опубликованным в одном из Telegram-каналов, российские военные нанесли удар по учебным полигонам в Черниговской области, где находились как украинские военнослужащие, так и иностранные наемники, включая выходцев из Колумбии. Эти объекты использовались для подготовки к наступлению на Брянскую область, и, как сообщается, противник активно готовился к операции.

Ключевую роль в раскрытии планов противника сыграл хакер, известный под псевдонимом PalachPro. Он взломал систему норвежской оборонной компании Kongsberg, получив доступ к учетной записи одного из украинских военных.

В течение полугода хакер отслеживал его действия, собирая важные данные. Среди полученной информации были фотографии, раскрывающие внутреннюю организацию учебного центра, схемы передвижения войск и другие материалы, которые позволили составить полную картину происходящего на объекте.

В результате собранные данные легли в основу операции российских вооруженных сил. 12 августа был нанесен точный удар по 262-му учебному центру в Черниговской области с использованием двух ракетных комплексов. В момент атаки на объекте находилось максимальное количество личного состава противника, что увеличило эффективность удара.

Сообщается, что в результате атаки были уничтожены не только живая сила противника, но и значительная часть материально-технической базы, включая военную технику. По предварительным данным, потери составили около пятидесяти человек убитыми и ранеными.

Однако, как отмечают источники, реальные цифры могут быть выше, о чем свидетельствует срочный сбор донорской крови, организованный местной станцией переливания из-за большого числа пострадавших.

Министерство обороны России пока не предоставило официальных комментариев по поводу этой операции, оставляя некоторые детали инцидента под вопросом. Тем не менее, данный случай подчеркивает, как современные технологии и кибервозможности становятся важным инструментом в военных конфликтах, позволяя перехватывать инициативу и предотвращать угрозы.

