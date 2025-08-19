Бросили все силы в Сумскую область, но оголили Донбасс: военная арифметика Киева

Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области

Российские войска удерживают позиции в Сумской области и продвигаются, несмотря на переброску новых резервов ВСУ. Ситуацию Pravda.Ru в приграничье прокомментировал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя переброску подразделений 24-го батальона "Айдар"* под Сумскую область.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ перебросило новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* в сумское приграничье.

По словам Дандыкина, обострение ситуации фиксируется не только в Сумской области, но и на сопредельных направлениях, включая Брянщину. Эксперт отметил, что украинские силы вынуждены бросать в бой резервы, ранее приберегаемые для других операций.

Он подчеркнул, что группировка "Север" уверенно удерживает позиции и не только отражает атаки, но и продвигается вперед.

Дандыкин добавил, что бои идут и в Харьковской области, где российские силы вышли к предместьям Купянска.

"Я думаю, несомненно, удержим. И, в принципе, умываются кровью, бросают резервы, но тем самым оголяя участки на других участках фронтов, в частности в Донбассе", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери и вынуждены вводить в бой все новые соединения.

Он выразил уверенность, что задачи, поставленные Киевом, выполнить украинским силам не удастся.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ