Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Август — подходящий месяц для посадки малины: условия, схема, уход
Невролог Завалко назвала недосып скрытым фактором переедания
Мария Кожевникова рассказала, что её сын проглотил осколок стекла
Тыквенный крем-суп с индейкой и брусникой
Сын Кожевниковой проглотил осколки стеклянной пипетки: актриса предупредила об опасности
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Уход за пушистыми волосами: мастер по прическам Бохо перечислила пять эффективных способов
Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя
Анализ изотопов показал, что древние псовые ели больше оленей и овцебыков, чем волки

Бросили все силы в Сумскую область, но оголили Донбасс: военная арифметика Киева

Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
1:44
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска удерживают позиции в Сумской области и продвигаются, несмотря на переброску новых резервов ВСУ. Ситуацию Pravda.Ru в приграничье прокомментировал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя переброску подразделений 24-го батальона "Айдар"* под Сумскую область. 

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ перебросило новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* в сумское приграничье.

По словам Дандыкина, обострение ситуации фиксируется не только в Сумской области, но и на сопредельных направлениях, включая Брянщину. Эксперт отметил, что украинские силы вынуждены бросать в бой резервы, ранее приберегаемые для других операций.

Он подчеркнул, что группировка "Север" уверенно удерживает позиции и не только отражает атаки, но и продвигается вперед.

Дандыкин добавил, что бои идут и в Харьковской области, где российские силы вышли к предместьям Купянска.

"Я думаю, несомненно, удержим. И, в принципе, умываются кровью, бросают резервы, но тем самым оголяя участки на других участках фронтов, в частности в Донбассе", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери и вынуждены вводить в бой все новые соединения.

Он выразил уверенность, что задачи, поставленные Киевом, выполнить украинским силам не удастся.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Уход за пушистыми волосами: мастер по прическам Бохо перечислила пять эффективных способов
Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя
Анализ изотопов показал, что древние псовые ели больше оленей и овцебыков, чем волки
Тренеры: перед занятиями со штангой новичкам нужно 2–4 недели подготовительных упражнений
Евросоюз увеличил импорт российского газа на 9,4%
Пирс Крисмен: гробница под Эль-Хазне в Петре стала редкой капсулой времени
Эксперты Рыбного Союза: жирная рыба с резким запахом не подходит для фольги
Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.