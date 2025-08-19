Российские войска удерживают позиции в Сумской области и продвигаются, несмотря на переброску новых резервов ВСУ. Ситуацию Pravda.Ru в приграничье прокомментировал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя переброску подразделений 24-го батальона "Айдар"* под Сумскую область.
Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ перебросило новые подразделения из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"* в сумское приграничье.
По словам Дандыкина, обострение ситуации фиксируется не только в Сумской области, но и на сопредельных направлениях, включая Брянщину. Эксперт отметил, что украинские силы вынуждены бросать в бой резервы, ранее приберегаемые для других операций.
Он подчеркнул, что группировка "Север" уверенно удерживает позиции и не только отражает атаки, но и продвигается вперед.
Дандыкин добавил, что бои идут и в Харьковской области, где российские силы вышли к предместьям Купянска.
"Я думаю, несомненно, удержим. И, в принципе, умываются кровью, бросают резервы, но тем самым оголяя участки на других участках фронтов, в частности в Донбассе", — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери и вынуждены вводить в бой все новые соединения.
Он выразил уверенность, что задачи, поставленные Киевом, выполнить украинским силам не удастся.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.