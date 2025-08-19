Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мыло, уксус и оливковое масло помогают сохранить блеск пластиковых деталей авто
Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
Собаки превосходят кошек в социальном интеллекте и обучаемости — данные учёных
Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках
Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
Использование белого цвета в интерьере помогает выделить декоративные элементы
Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир

Главный секрет Вашингтона: вот почему мир на Украине не наступит в ближайшее время

Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
2:54
Силовые структуры » Военные новости

Ростислав Ищенко проанализировал, почему в текущих условиях установление стабильного мира представляется недостижимым, а вместо этого возможен лишь временный формат перемирия, схожий с минскими соглашениями, который не отвечает интересам российской стороны.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Как отметил автор, западные страны рассматривают любые переговоры и договоренности исключительно как передышку в военных действиях, необходимую для восстановления боевых возможностей украинских вооруженных сил. В то же время Россия, по его мнению, использует такие паузы для снижения уровня напряженности и уменьшения рисков в глобальном противостоянии, понимая, что Запад в будущем вновь усилит давление. Материал-рассуждение об этом был опубликован изданием "Военное дело". 

Аналитик выделил четыре ключевые причины, которые, по его мнению, делают долгосрочное урегулирование конфликта невозможным на данном этапе.

Первой причиной он назвал категорическое нежелание украинских властей идти на компромиссы с Россией. По его словам, Киев готов пожертвовать страной, но не согласен уступать ни в вопросах территориальной целостности, ни в статусе русского языка, ни в сокращении вооруженных сил, ни в сохранении нейтрального статуса.

Второй фактор, который указал эксперт, связан с тем, что российские войска не заняли столицу Украины. Это, по его мнению, исключает возможность прихода к власти на Украине политиков, ориентированных на сотрудничество с Россией.

Он подчеркнул, что без полного военного поражения нынешнего киевского руководства никакие изменения невозможны, поскольку, как он выразился, те, кто придерживается националистических взглядов, не откажутся от своих убеждений, а противники России не станут ее сторонниками.

Третья причина, по мнению аналитика, кроется в позиции европейских стран. Их политические лидеры связали будущее своих государств и экономическую стабильность с победой над Россией. При этом Европа не готова принять условия мира, которые предлагает Вашингтон, так как это потребует от нее значительных уступок. В результате, как отметил автор, европейские элиты стремятся затянуть конфликт на Украине, превратить его в общеевропейский и вовлечь в него США, что остается для них приоритетной задачей.

Четвертый фактор, который выделил специалист, связан с глобальной стратегией Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон не намерен отказываться от противостояния с Китаем и от планов по смене власти в Иране. В этом контексте раздробление Евразии на враждующие государства рассматривается американской стороной как первый шаг к восстановлению своей доминирующей роли в мире.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине
Подъём по лестнице сжигает до 20 калорий в минуту — данные исследований
Собаки превосходят кошек в социальном интеллекте и обучаемости — данные учёных
Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках
Бен Стиллер покидает режиссёрское кресло третьего сезона Разделения
Использование белого цвета в интерьере помогает выделить декоративные элементы
Александр Пушной вспомнил о наказании мытьём туалетов в детсаду за непослушание
ЛДПР: освободить от НДФЛ граждан с доходом менее 30 тысяч
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Финны скучают по дешёвому российскому бензину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.