Названы точные причины, из-за которых мы не получим мира на Украине

Ростислав Ищенко проанализировал, почему в текущих условиях установление стабильного мира представляется недостижимым, а вместо этого возможен лишь временный формат перемирия, схожий с минскими соглашениями, который не отвечает интересам российской стороны.

Как отметил автор, западные страны рассматривают любые переговоры и договоренности исключительно как передышку в военных действиях, необходимую для восстановления боевых возможностей украинских вооруженных сил. В то же время Россия, по его мнению, использует такие паузы для снижения уровня напряженности и уменьшения рисков в глобальном противостоянии, понимая, что Запад в будущем вновь усилит давление. Материал-рассуждение об этом был опубликован изданием "Военное дело".

Аналитик выделил четыре ключевые причины, которые, по его мнению, делают долгосрочное урегулирование конфликта невозможным на данном этапе.

Первой причиной он назвал категорическое нежелание украинских властей идти на компромиссы с Россией. По его словам, Киев готов пожертвовать страной, но не согласен уступать ни в вопросах территориальной целостности, ни в статусе русского языка, ни в сокращении вооруженных сил, ни в сохранении нейтрального статуса.

Второй фактор, который указал эксперт, связан с тем, что российские войска не заняли столицу Украины. Это, по его мнению, исключает возможность прихода к власти на Украине политиков, ориентированных на сотрудничество с Россией.

Он подчеркнул, что без полного военного поражения нынешнего киевского руководства никакие изменения невозможны, поскольку, как он выразился, те, кто придерживается националистических взглядов, не откажутся от своих убеждений, а противники России не станут ее сторонниками.

Третья причина, по мнению аналитика, кроется в позиции европейских стран. Их политические лидеры связали будущее своих государств и экономическую стабильность с победой над Россией. При этом Европа не готова принять условия мира, которые предлагает Вашингтон, так как это потребует от нее значительных уступок. В результате, как отметил автор, европейские элиты стремятся затянуть конфликт на Украине, превратить его в общеевропейский и вовлечь в него США, что остается для них приоритетной задачей.

Четвертый фактор, который выделил специалист, связан с глобальной стратегией Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон не намерен отказываться от противостояния с Китаем и от планов по смене власти в Иране. В этом контексте раздробление Евразии на враждующие государства рассматривается американской стороной как первый шаг к восстановлению своей доминирующей роли в мире.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня".

