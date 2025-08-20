Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого

Военный эксперт: действия ВСУ под Покровском связаны с переговорами Путина и Трампа
Силовые структуры » Военные новости

Украинские власти собрали боеготовые резервы для попытки контрнаступления, но ситуация на фронте остается неоднозначной. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал военный эксперт Владимир Евсеев, объяснив бои у Покровска в ДНР.

Украинские морпехи
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские морпехи

Ранее Mash сообщил, что почти 150 российских штурмовиков третьи сутки держат оборону против двух тысяч украинских солдат в зоне прорыва ВС РФ у Покровска в ДНР. "Три-четыре усиленных взвода ВС РФ у Кучерова Яра на протяжении нескольких суток продолжают удерживать позиции", — говорится в публикации.

Евсеев отметил, что обстановка на фронте связана с попыткой Киева снять негативный фон от встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. По его словам, украинские власти стянули наиболее боеспособные части с разных направлений, включая Сумское, Купинское и Лиманское.

По словам Евсеева, украинские силы бросили в бой боеспособные бригады, однако ситуация нестабильна: где-то наступают украинские части, а где-то продвигаются российские.

"Там нет устойчивой линии обороны", — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что говорить об окружении российских подразделений некорректно, так как подобные ситуации носят временный характер.

"Поэтому говорить о том, что вот наши в окружении, ну и что? И они находятся в окружении. То есть, понимаете, как бы там все неоднозначно", — заявил Евсеев.

Эксперт указал, что удержание позиций позволяет российским войскам наступать на других направлениях, в частности в районе Купинска и Лимана.

"За счет того, что наши там держатся, за счет этого идет очень активное наступление в других направлениях. В частности, идет освобождение города Купянска, идет движение в сторону Лимана", — подчеркнул он.

Евсеев добавил, что украинское контрнаступление плохо обеспечено тяжелым вооружением и сопровождается большими потерями.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
