Город на холме: для взятия Константиновки ВС РФ задействуют новую тактику

2:10
Силовые структуры » Военные новости

Константиновка является ключом для выхода к Славянско-Краматорской агломерации, но ее освобождение осложнено высотным положением города. Об этом Pravda.Ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя начало боев рядом с населенным пунктом.

Российские военные
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке. "Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке", — сказал Кимаковский. Он уточнил, что украинская группировка на этом участке фронта несет большие потери.

Кнутов отметил, что Константиновка имеет стратегическое значение для выхода к Славянско-Краматорской агломерации с юга.

"Константиновка – это ключ для движения Славянско-Краматорской агломерации с юга. Ее освобождение играет важнейшую роль, но сложность освобождения состоит в том, что она находится на высоте 177 метров", — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас предпринимаются усилия окружить город, чтобы отрезать его от снабжения.

"Поэтому Константиновку пытаются сейчас окружить, для того, чтобы уже перерезать от путей снабжения, изолировать район боевых действий от поставок оружия, боеприпасов, резервов, ротации и таким образом уже потом измотать личный состав украинский, обескровить его, ну и уже затем попытаться освободить", — отметил Кнутов.

Он также обратил внимание, что используется тактика просачивания малыми группами, которая ранее показала эффективность.

"Хотя опять же тактику мы тоже используем  тотального просачивания. То есть вначале мелкими подразделениями, мелкими группами точнее, один, два, три человека просачиваемся, где-то накапливаемся и потом внутри начинаем штурм и снаружи. И таким образом освобождаем населенный пункт примерно так, как это было в Судже", — подчеркнул эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
