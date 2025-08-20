Катера-камикадзе в Черном море: ВСУ играют в русскую рулетку с российским флотом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ продолжают использовать катера и морские беспилотники для атак на военные и гражданские суда России. Ситуацию Pravda.Ru прокомментировал военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя очередную попытку прорыва ВСУ в направлении Крыма.

Дрон
Фото: armyinform.com.ua by Armyinform.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дрон

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска пресекли попытку ВСУ прорваться на катерах в акватории Черного моря, в направлении Крыма. "По врагу был открыт огонь. Один из катеров уничтожен. Остальные бежали обратно", — сообщил он РИА Новости.

Кошкин отметил, что украинские военные нередко используют морские беспилотники и катера, чтобы атаковать российский флот.

"Довольно часто стараются с помощью морских беспилотников прорвать все заграждения и выйти для атаки на суда военно-морского флота Российской Федерации", — пояснил эксперт.

По его словам, такие действия представляют угрозу не только военным, но и гражданским судам.

"Такое довольно часто планируют, не всегда проходит, но они продолжают находиться вот именно в концепте атак на суда военно-морского флота или же на суда, просто гражданские суда, которые бы они могли повредить или же даже потопить", — отметил Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что подобные ситуации хорошо знакомы российским морякам в Севастополе. Говоря о целях атак, эксперт отметил их деструктивный характер.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
