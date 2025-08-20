Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минные поля и взорванные мосты: Литва приготовилась к нападению России

Литва объявила о минных полях и взрывах мостов для противодействия РФ
1:50
Силовые структуры » Военные новости

Литва объявила о намерении создать новую оборонительную линию вдоль границ с Россией и Белоруссией, о чём сообщило издание Daily Mail.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Согласно информации, новая система укреплений будет включать минные поля и мосты, которые планируется уничтожить в случае возможного вторжения. Издание уточняет, что эти меры входят в более широкий план стран Балтии по усилению своей обороноспособности.

Эстония, Латвия, Литва, а также Польша активно работают над укреплением своих рубежей, добавляя новые препятствия к уже существующим заграждениям. Для реализации этих проектов потребуется финансовая поддержка со стороны Европейского союза.

Тем временем Россия фиксирует значительное увеличение активности НАТО вблизи своих западных границ.

Альянс расширяет свои программы, объясняя это необходимостью противодействия так называемой "российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия блока в Европе. В российском внешнеполитическом ведомстве подчёркивали, что страна готова к переговорам с НАТО, но только на условиях равноправия, призывая Запад отказаться от политики милитаризации региона.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом отсутствует какая-либо логика. Он также указывал, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" для запугивания своего населения, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. При этом, по его мнению, здравомыслящие люди прекрасно осознают, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
