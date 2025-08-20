Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Ассоциация Альцгеймера: активность и питание защищают мозг от старения

Родственники ВСУшников раскрыли правду: кого винить в гибели тысяч бойцов

ВСУ скрывает истинные потери личного состава
1:14
Силовые структуры » Военные новости

По информации, полученной от представителей российских силовых ведомств, близкие военнослужащих 158-й бригады Вооружённых сил Украины сообщают о значительных потерях, исчисляемых тысячами пропавших без вести и погибших бойцов.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Источник РИА Новости отметил, что родственники солдат выразили недовольство равнодушным отношением руководства бригады как к ним самим, так и к личному составу.

В связи с этим они направили коллективное обращение в Государственное бюро расследований, а также лично президенту Украины, указав в письме, что число пропавших без вести и погибших в бригаде достигает нескольких тысяч. При этом было уточнено, что сама воинская часть была создана сравнительно недавно.

Кроме того, авторы жалобы назвали руководство украинской армии предателями и потребовали привлечь виновных к ответственности.

По данным источника, схожие проблемы наблюдаются и в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Её командование обвиняют в нерациональном использовании личного состава, отправляя бойцов на штурмы без должной подготовки, поддержки и продуманной стратегии.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Силовые структуры
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Последние материалы
Алюминиевые блоки цилиндров вытеснили чугунные из-за экологических норм
Айгерим Калаубаева прокомментировала отношения с Нурланом Алимжановым: что известно
ЦБ ограничил аутсорсинг: под запретом бухгалтерия, отчётность и риск-менеджмент
Игорь Николаев выиграл суд из-за шоколада Выпьем за любовь
Туризм и налоги: чем обернутся сборы для путешественников по Европе
Кремы с экстрактом икры: роскошь, которая реально работает на упругость и сияние кожи
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
Окучивание повышает урожайность и укрепляет корневую систему растений
Не допустить проникновения пауков в дом осенью поможет регулярная уборка
Синоптик Ильин: погода в сентябре удивит температурными скачками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.