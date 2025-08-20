По информации, полученной от представителей российских силовых ведомств, близкие военнослужащих 158-й бригады Вооружённых сил Украины сообщают о значительных потерях, исчисляемых тысячами пропавших без вести и погибших бойцов.
Источник РИА Новости отметил, что родственники солдат выразили недовольство равнодушным отношением руководства бригады как к ним самим, так и к личному составу.
В связи с этим они направили коллективное обращение в Государственное бюро расследований, а также лично президенту Украины, указав в письме, что число пропавших без вести и погибших в бригаде достигает нескольких тысяч. При этом было уточнено, что сама воинская часть была создана сравнительно недавно.
Кроме того, авторы жалобы назвали руководство украинской армии предателями и потребовали привлечь виновных к ответственности.
По данным источника, схожие проблемы наблюдаются и в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Её командование обвиняют в нерациональном использовании личного состава, отправляя бойцов на штурмы без должной подготовки, поддержки и продуманной стратегии.
