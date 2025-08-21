Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украина достала из чулана Фламинго: мир увидел лишь тень провалившегося Сапсана

Эксперт объяснил сообщения о готовящейся чудо-ракете Киева
Силовые структуры » Военные новости

"Фламинго" не способна изменить стратегический расклад и является вынужденной мерой после провала "Сапсана". Об этом Pravda.Ru заявил военный обозреватель Алексей Суконкин, комментируя заявление Владимира Зеленского о массовом производстве ракеты.

Военные ВСУ
Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Военные ВСУ

По словам Суконкина, новая украинская ракета визуально очень похожа на беспилотные самолеты-разведчики позднего СССР, такие как Ту-143. Он напомнил, что еще в начале СВО украинская сторона пыталась использовать подобные аппараты для ударов по наземным целям.

"Сейчас, после того как прошла озвученная операция по уничтожению производственных мощностей, которые занимались выпуском украинской ракеты "Сапсан", было нанесено одновременно несколько ударов по производственным площадкам, по конструкторским бюро, по местам хранения. Эта ракета вычеркнута у них, "Сапсан" я имею в виду", — подчеркнул Суконкин.

Эксперт отметил, что заявление о "Фламинго" является попыткой замаскировать крах проекта "Сапсан".

Он подчеркнул, что ни одна из подобных разработок не способна изменить стратегический расклад сил.

"Поэтому какое-то чудо-оружие, оно не решает на поле боя и вообще в противостоянии двух государств, кроме ядерного, например, оно не решает ничего, оно не сможет изменить стратегический расклад сил", — добавил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что в современном конфликте решает системность и массовость ударов, а Украина уже "сильно проседает" после каждой атаки.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
