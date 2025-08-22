Третий удар подряд: зачем ВСУ бьют по нефтепроводу "Дружба"

Удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" связан с попыткой давления на Венгрию и Россию. Об этом в беседе с Pravda.Ru высказалась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя сообщения о прекращении поставок нефти в Венгрию после атаки.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после ночной атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" остановились поставки нефти в Венгрию.
"Нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. (...) Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!" — отметил он.
Журова напомнила, что Будапешт рассматривался как возможная площадка для переговоров, и это могло стать одной из причин давления на Венгрию. Она отметила, что Венгрия и Сербия остаются фактически единственными странами Европы, которые не поддерживают все решения Евросоюза.
По мнению парламентария, атака по трубопроводу направлена на то, чтобы осложнить жизнь Венгрии и России одновременно.
"Это удар по обоим странам. Вот этого и добиваются, чтобы Орбан был сговорчивее, чтобы понимал", — заявила Журова.
Она также усомнилась в том, что нефтепровод можно считать военной целью.
"Причем здесь вот этот нефтепровод? Я понимаю, если бы это были военные цели. Это по большому счету мирная цель", — отметила Журова.
По ее словам, такие удары рассчитаны на то, чтобы Венгрия потеряла возможность развиваться и была вынуждена идти на уступки.
