Третий удар подряд: зачем ВСУ бьют по нефтепроводу "Дружба"

В России отреагировали на прекращение поставок нефти в Венгрию на фоне атак ВСУ

Удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" связан с попыткой давления на Венгрию и Россию. Об этом в беседе с Pravda.Ru высказалась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя сообщения о прекращении поставок нефти в Венгрию после атаки.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после ночной атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба" остановились поставки нефти в Венгрию.

"Нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. (...) Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!" — отметил он.

Журова напомнила, что Будапешт рассматривался как возможная площадка для переговоров, и это могло стать одной из причин давления на Венгрию. Она отметила, что Венгрия и Сербия остаются фактически единственными странами Европы, которые не поддерживают все решения Евросоюза.

По мнению парламентария, атака по трубопроводу направлена на то, чтобы осложнить жизнь Венгрии и России одновременно.

"Это удар по обоим странам. Вот этого и добиваются, чтобы Орбан был сговорчивее, чтобы понимал", — заявила Журова.

Она также усомнилась в том, что нефтепровод можно считать военной целью.

"Причем здесь вот этот нефтепровод? Я понимаю, если бы это были военные цели. Это по большому счету мирная цель", — отметила Журова.

По ее словам, такие удары рассчитаны на то, чтобы Венгрия потеряла возможность развиваться и была вынуждена идти на уступки.