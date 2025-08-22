Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военный аналитик раскрыл особенности самой мощной российской бомбы
Силовые структуры » Военные новости

ФАБ-3000 поражает большие площади и оставляет выжженную землю, от нее невозможно укрыться. Об особенностях одной из самых мощных бомб в беседе с Pravda.Ru рассказал военный аналитик Дмитрий Таран.

Взрыв в результате авиаудара
Фото: flickr.com by Andy Dunaway, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв в результате авиаудара

Таран отметил, что ФАБ-3000 относится к категории объемных, вакуумных авиабомб и отличается высокой мощностью. По его словам, применение подобного оружия является результатом комплексной работы различных подразделений.

Он подчеркнул, что успех достигается не только за счет самой авиабомбы, но и благодаря слаженной работе разведки, средств связи и взаимодействию разных видов войск.

"То, что у нас есть сильнейшая авиабомба, которая позволяет решать такие задачи, это, конечно, здорово, но сама по себе авиабомба это только часть всей победы", — добавил аналитик.

Таран объяснил, что ФАБ-3000 представляет собой вакуумную бомбу, которая распыляет большое количество жидкого взрывчатого вещества, заполняя промежутки в помещениях и блиндажах.

"Потом происходит одновременный подрыв, и подрыв происходит не из одного там какого-нибудь заряда, который очень локальный, а речь идет о подрыве большого боезаряда, который распылен на большой площади. Да, и тогда происходит поражающий эффект, когда там просто выжженная земля, не остается ничего. То есть укрыться невозможно", — пояснил он.

По мнению эксперта, применение подобных средств свидетельствует о том, что ситуация на линии соприкосновения приближается к переломному моменту, при котором Украину будут вынуждать к капитуляции.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
