Россия усиливает небо: В США заявили о выходе Су-35С на новый уровень

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О поставках самолетов, их модернизации и перспективах экспорта авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-35

ВКС России 21 августа подтвердили получение новой партии истребителей Су-35С, в то время как за пределами страны все активнее обсуждаются перспективы поставок машины новым клиентам.

Комментируя передачу очередной партии Су-35С, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко заявил, что авиационные заводы "Ростеха" поддерживают высокие темпы производства самолетов по гособоронзаказу.

"Су-35С — один из самых эффективных боевых самолетов в мире. Он вооружен управляемыми ракетами "воздух-воздух" и "воздух-земля" большой дальности. У него также есть система радиоэлектронного противодействия и защиты и другие современные бортовые системы, что делает истребитель настоящей угрозой для противника", — отметил он.

Раскрывая возможности Су-35, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подчеркнула, что истребители способны действовать в широком диапазоне задач, включая сопровождение и защиту наземных целей, отметив, что российские летчики выражают уверенность в этой машине. Поставка новой партии последовала за завершением предыдущей в последнюю неделю июня и еще одной в марте, а также за передачей первой партии ВВС Алжира также в марте.

В то время как в 2024 году было подтверждено лишь четыре поставки Су-35С для ВКС России, производство оставалось примерно на уровне 14 самолетов в год. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в мае подтвердил, что ведутся работы по расширению производства истребителей. Считается, что это решение обусловлено как планами расширения российского парка истребителей за счет новых закупок, так и ожиданием крупных иностранных заказов.

Наряду с Алжиром, ряд источников сообщил, что ВВС Ирана планируют ввести в строй первые Су-35 до конца 2025 года, при этом давние сообщения о заказе Тегерана были подтверждены в январе. Флот Ирана насчитывает около 300 устаревших самолетов, в основном образцов времен войны во Вьетнаме, поэтому выход на этот рынок потенциально крайне выгоден из-за большого числа машин, которые он способен поглотить.

Возможность дальнейших продаж также активно обсуждается: привлекательность Су-35 для иностранных клиентов и его способность сохранять актуальность против новых поколений истребителей, развернутых противниками России на Западе. Широко обсуждается возможность оснащения самолетов радиолокатором с активной фазированной антенной решеткой, созданным на основе технологии для нового Су-57М1.

Одним из наиболее значимых событий с момента поступления Су-35 на вооружение в 2014 году стало подтверждение в конце июля интеграции ракеты "воздух-воздух" Р-77М, что позволило сократить ранее огромный разрыв в возможностях ведения боя за пределами визуальной видимости между этим самолетом и его ведущими американскими и китайскими конкурентами. Также широко обсуждается интеграция ряда новых типов боеприпасов, разработанных для истребителя пятого поколения Су-57, таких как управляемая бомба "Дрель" и крылатая ракета Х-59МК2.

Су-35 сыграли ключевую роль в воздушных операциях в ходе российско-украинского конфликта с февраля 2022 года и заявили о множественных победах над украинскими МиГ-29 и Су-27, при этом не понеся подтвержденных потерь в воздушных боях. Представители ВВС Украины неоднократно отмечали, что ни один из имеющихся у страны самолетов не способен противостоять Су-35, а поставленные НАТО истребители четвертого поколения F-16 и Mirage 2000 значительно уступают ему по возможностям. Однако не самая современная РЛС Су-35 накладывает ряд ограничений на его характеристики, и его возможности ведения боя за пределами визуальной видимости оказались значительно ниже, чем у перехватчика МиГ-31БМ, который является элитой российского авиапарка.