Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кроссфит-тренировка Мерф вызывает перегрузку мышц — физиолог Гаффни
Кальциевая подкормка в августе помогает остановить опадение плодов сливы
Охота на лебедей запрещена законом в России и ряде стран
Инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла: цены на золото незначительно снизились
Китайские учёные создали стекло, которое очищается от пыли электрическим полем
Диетолог А.Березников: переизбыток соли ускоряет формирование атеросклеротических бляшек
Гиды называют Ханский дворец в Бахчисарае сердцем истории Крыма
Альпинист Дмитрий Греков: шансов на спасение Натальи Наговицыной нет
Рекомендации по выбору микрофибры для сушки кузова авто

Россия усиливает небо: В США заявили о выходе Су-35С на новый уровень

4:55
Силовые структуры » Военные новости

ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О поставках самолетов, их модернизации и перспективах экспорта авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

ВКС России 21 августа подтвердили получение новой партии истребителей Су-35С, в то время как за пределами страны все активнее обсуждаются перспективы поставок машины новым клиентам.

Комментируя передачу очередной партии Су-35С, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко заявил, что авиационные заводы "Ростеха" поддерживают высокие темпы производства самолетов по гособоронзаказу.

"Су-35С — один из самых эффективных боевых самолетов в мире. Он вооружен управляемыми ракетами "воздух-воздух" и "воздух-земля" большой дальности. У него также есть система радиоэлектронного противодействия и защиты и другие современные бортовые системы, что делает истребитель настоящей угрозой для противника", — отметил он.

Раскрывая возможности Су-35, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подчеркнула, что истребители способны действовать в широком диапазоне задач, включая сопровождение и защиту наземных целей, отметив, что российские летчики выражают уверенность в этой машине. Поставка новой партии последовала за завершением предыдущей в последнюю неделю июня и еще одной в марте, а также за передачей первой партии ВВС Алжира также в марте.

В то время как в 2024 году было подтверждено лишь четыре поставки Су-35С для ВКС России, производство оставалось примерно на уровне 14 самолетов в год. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в мае подтвердил, что ведутся работы по расширению производства истребителей. Считается, что это решение обусловлено как планами расширения российского парка истребителей за счет новых закупок, так и ожиданием крупных иностранных заказов.

Наряду с Алжиром, ряд источников сообщил, что ВВС Ирана планируют ввести в строй первые Су-35 до конца 2025 года, при этом давние сообщения о заказе Тегерана были подтверждены в январе. Флот Ирана насчитывает около 300 устаревших самолетов, в основном образцов времен войны во Вьетнаме, поэтому выход на этот рынок потенциально крайне выгоден из-за большого числа машин, которые он способен поглотить.

Возможность дальнейших продаж также активно обсуждается: привлекательность Су-35 для иностранных клиентов и его способность сохранять актуальность против новых поколений истребителей, развернутых противниками России на Западе. Широко обсуждается возможность оснащения самолетов радиолокатором с активной фазированной антенной решеткой, созданным на основе технологии для нового Су-57М1.

Одним из наиболее значимых событий с момента поступления Су-35 на вооружение в 2014 году стало подтверждение в конце июля интеграции ракеты "воздух-воздух" Р-77М, что позволило сократить ранее огромный разрыв в возможностях ведения боя за пределами визуальной видимости между этим самолетом и его ведущими американскими и китайскими конкурентами. Также широко обсуждается интеграция ряда новых типов боеприпасов, разработанных для истребителя пятого поколения Су-57, таких как управляемая бомба "Дрель" и крылатая ракета Х-59МК2.

Су-35 сыграли ключевую роль в воздушных операциях в ходе российско-украинского конфликта с февраля 2022 года и заявили о множественных победах над украинскими МиГ-29 и Су-27, при этом не понеся подтвержденных потерь в воздушных боях. Представители ВВС Украины неоднократно отмечали, что ни один из имеющихся у страны самолетов не способен противостоять Су-35, а поставленные НАТО истребители четвертого поколения F-16 и Mirage 2000 значительно уступают ему по возможностям. Однако не самая современная РЛС Су-35 накладывает ряд ограничений на его характеристики, и его возможности ведения боя за пределами визуальной видимости оказались значительно ниже, чем у перехватчика МиГ-31БМ, который является элитой российского авиапарка.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Зоологи отметили, что бурые медведи метят деревья для привлечения самок
Свежие яйца труднее очистить из-за низкого pH белка
Жидкость для мытья посуды портит ковры, кожаную обивку и бытовые приборы
Горчица и фацелия улучшают почву после сбора картофеля — мнение агрономов
Стоматолог Юлия Селютина: избыток зубной пасты истончает эмаль
Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра
Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США
Алиев заявил, что Азербайджан наращивает военную мощь для обеспечения безопасности
Анастасия Волочкова оправдалась за свои резкие слова о Сочи
Оливковое масло и масло ши: формула, которая спасает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.