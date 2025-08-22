Для чего ВСУ нужна ракета Сапсан? Политолог назвал главную цель ударов по РФ

Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог и публицист Ростислав Ищенко высказал свое мнение об ударе ВС РФ по объектам украинской ракетной программы "Сапсан". Он также раскрыл цель атак украинцев по российским объектам.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВСУ

"Россия так действует из-за угрозы, что в ближайшем будущем у Украины может появиться дальнобойное ракетное вооружение", — считает Ищенко.

Он видит опасность в том, что украинская ракетная программа могла быть доведена до конца, а ракета "Сапсан" реально могла атаковать российскую столицу.

По словам политолога, Украина атакует, чтобы вызвать жесткую ответную реакцию, которую сможет интерпретировать на международной арене в свою пользу. Эта цель, как считает эксперт, определяет террористическую тактику Киева.

Украина понимает, что в таком случае западные союзники будут думать, что Россия будет жестко отвечать, это и позволит обвинить Москву в эскалации, сообщает "Военное дело".

Уточнения

«Сапсан» — украинский многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), разработанный КБ «Южное» и «Южмаш».

