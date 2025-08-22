Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдыхать в Турции стало дороже на 31,2 процента
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму

Для чего ВСУ нужна ракета Сапсан? Политолог назвал главную цель ударов по РФ

Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
1:01
Силовые структуры » Военные новости

Политолог и публицист Ростислав Ищенко высказал свое мнение об ударе ВС РФ по объектам украинской ракетной программы "Сапсан". Он также раскрыл цель атак украинцев по российским объектам.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ВСУ

"Россия так действует из-за угрозы, что в ближайшем будущем у Украины может появиться дальнобойное ракетное вооружение", — считает Ищенко.

Он видит опасность в том, что украинская ракетная программа могла быть доведена до конца, а ракета "Сапсан" реально могла атаковать российскую столицу.

По словам политолога, Украина атакует, чтобы вызвать жесткую ответную реакцию, которую сможет интерпретировать на международной арене в свою пользу. Эта цель, как считает эксперт, определяет террористическую тактику Киева.

Украина понимает, что в таком случае западные союзники будут думать, что Россия будет жестко отвечать, это и позволит обвинить Москву в эскалации, сообщает "Военное дело".

Уточнения

«Сапсан» — украинский многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), разработанный КБ «Южное» и «Южмаш».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши
Еда и рецепты
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.