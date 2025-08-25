Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ

Украина пытается создать собственную дальнобойную ракету, но реальные разработки упираются в политику и зависят от решений США и Британии. Ситуацию Pravda.Ru пояснил военный аналитик, ветеран военной разведки Владимир Онищенко, комментируя публикации украинских СМИ об испытаниях модификации ракеты "Нептун".

Фото: https://commons.wikimedia.org by VoidWanderer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Украинская ракета "Нептун"

Онищенко отметил, что Украина активно стремится к получению технологий НАТО, в частности британских, чтобы разработать собственные ракеты. Однако, по его словам, многие сообщения о таких проектах носят пропагандистский характер.

"Пока еще никаких подтверждений об испытаниях этих ракет, ее окончательной разработки нет", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что у Украины есть ракета "Нептун", но она способна работать только на дальности до двухсот километров и неэффективна против стратегических целей. Киев же стремится получить вооружения для ударов по объектам в глубине России на тысячу километров и более.

"Зеленский каждый раз при встрече с Трампом просит, так сказать, предоставить ему такое оружие, даже те ракеты, которые могут обладать таким радиусом действия, значит, но, к сожалению, эти ракеты пока Вашингтон не разрешает использовать", — заявил Онищенко.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп старается выглядеть миротворцем, рассчитывает на Нобелевскую премию мира и не желает повторять ошибки администрации Байдена, когда сотни миллиардов долларов расходовились безрезультатно.

"А потом Трамп, не надо забывать, что он бизнесмен, он хорошо считает деньги, он видел сколько миллиардов, сотни миллиардов ушли просто в пух и прах при Байдене, он не хочет повторять эту ошибку, он не хочет разорять Америку", — сказал эксперт.

По его словам, Лондон не спешит делиться с Киевом ракетными технологиями, так как сосредоточен на собственных стратегических направлениях — Прибалтике и северо-западной Атлантике.

Онищенко подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает все украинские проекты. Он добавил, что у Генштаба и Минобороны России есть четкие указания и намерение своевременно уничтожать такие объекты.