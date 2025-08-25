Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Эти привычки могут аукнуться уже в 20 лет: названы главные враги здоровья сердца
Внесите азотные удобрения, если мох появился на солнечном газоне
Житель Липецка потерял 40 тысяч рублей при покупке картофеля через демонстрацию экрана
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили
Японская Orbital Lasers создаст прототип лазерной системы очистки орбиты к 2027 году
Мебель из поддонов, клумбы в вёдрах и этажерки из досок используют для декора дачи
Где найти настоящую Европу: города, которые меняют привычный сценарий поездок

Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ

2:18
Силовые структуры » Военные новости

Украина пытается создать собственную дальнобойную ракету, но реальные разработки упираются в политику и зависят от решений США и Британии. Ситуацию Pravda.Ru пояснил военный аналитик, ветеран военной разведки Владимир Онищенко, комментируя публикации украинских СМИ об испытаниях модификации ракеты "Нептун".

Украинская ракета "Нептун"
Фото: https://commons.wikimedia.org by VoidWanderer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Украинская ракета "Нептун"

Онищенко отметил, что Украина активно стремится к получению технологий НАТО, в частности британских, чтобы разработать собственные ракеты. Однако, по его словам, многие сообщения о таких проектах носят пропагандистский характер.

"Пока еще никаких подтверждений об испытаниях этих ракет, ее окончательной разработки нет", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что у Украины есть ракета "Нептун", но она способна работать только на дальности до двухсот километров и неэффективна против стратегических целей. Киев же стремится получить вооружения для ударов по объектам в глубине России на тысячу километров и более.

"Зеленский каждый раз при встрече с Трампом просит, так сказать, предоставить ему такое оружие, даже те ракеты, которые могут обладать таким радиусом действия, значит, но, к сожалению, эти ракеты пока Вашингтон не разрешает использовать", — заявил Онищенко.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп старается выглядеть миротворцем, рассчитывает на Нобелевскую премию мира и не желает повторять ошибки администрации Байдена, когда сотни миллиардов долларов расходовились безрезультатно.

"А потом Трамп, не надо забывать, что он бизнесмен, он хорошо считает деньги, он видел сколько миллиардов, сотни миллиардов ушли просто в пух и прах при Байдене, он не хочет повторять эту ошибку, он не хочет разорять Америку", — сказал эксперт.

По его словам, Лондон не спешит делиться с Киевом ракетными технологиями, так как сосредоточен на собственных стратегических направлениях — Прибалтике и северо-западной Атлантике.

Онищенко подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает все украинские проекты. Он добавил, что у Генштаба и Минобороны России есть четкие указания и намерение своевременно уничтожать такие объекты.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Картофельные лепешки с хрустящей корочкой и плавленым сыром
Фильм Кей-поп-охотницы на демонов стал главным кинопрорывом 2025 года на Netflix
МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан
Макияж, который работает против морщин: правила и акценты
Августовские посевы: список скороспелых овощей и зелени для огорода
Асаны и штанги: как два разных мира помогают развивать тело гармонично
Военный аналитик объяснил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ
Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
У Германии больше нет денег для системы всеобщего благосостояния
Нефролог Сагова назвала лимоны и клетчатку полезными при склонности к камням в почках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.