В батальоне Таврида открыт мемориал погибшим воинам и принята казачья присяга

В казачьем батальоне "Таврида" Росгвардии, сформированном из казаков войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско", состоялось значимое событие — открытие мемориального храмового комплекса и обелиска в память о погибших воинах в ходе специальной военной операции.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Освящение мемориала Павшим воинам

Освящение обелиска и минута молчания

Церемония прошла у казачьей часовни во имя святого апостола Андрея Первозванного — небесного покровителя Черноморского казачьего войска. С благословения и молитвы, обелиск был освящён протоиереем Григорием Коцюком. Присутствующие почтили память погибших бойцов минутой молчания, возложили венки и цветы.

В торжестве приняли участие атаман ЧКВ казачий полковник Антон Сироткин, представители Росгвардии, родные и близкие погибших бойцов.

"Я горжусь мужеством и самоотверженностью бойцов батальона. Мы, казаки, с честью выполняем свой долг перед Родиной", — отметил в своей речи атаман Сироткин.

Новые казаки принесли присягу

В этот день также прошёл ритуал приведения к присяге новых бойцов батальона. Кандидаты в казаки поклялись хранить веру, традиции и с честью служить Отечеству и казачеству. Присяга сопровождалась освящением и благословением каждого бойца.

После духовного напутствия и исполнения обряда новые казаки прошли символическое "испытание" атаманской нагайкой — традицией, символизирующей принятие в казачью семью.

Награды за доблесть

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения бойцов, отличившихся мужеством и верностью долгу. Вручены государственные награды Республики Крым, в том числе:

часы от главы Республики Крым,

благодарности главы Республики,

а также награды Всероссийского казачьего общества и Черноморского казачьего войска.

Парк памяти как символ духовной связи поколений

Силами бойцов батальона был создан Парк памяти — мемориальное пространство, включающее часовню, купель, звонницу и обелиск. Это место стало символом вечной памяти и духовной связи поколений.

"Ни один наш брат, погибший при выполнении воинского долга, не будет забыт. Быть воином — жить вечно!" — подчеркнули бойцы батальона.