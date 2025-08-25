Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из США создали батарейку, вырабатывающую электричество из почвы
Канада не такая, как вы думаете: тайны, которые скрываются за туристическими фото
Редчайший американский кабриолет пылится в гараже Самары — даже несмотря на снижение цены до 18 млн
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона

В батальоне Таврида открыт мемориал погибшим воинам и принята казачья присяга 

Силовые структуры » Военные новости

В казачьем батальоне "Таврида" Росгвардии, сформированном из казаков войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско", состоялось значимое событие — открытие мемориального храмового комплекса и обелиска в память о погибших воинах в ходе специальной военной операции.

Освящение мемориала Павшим воинам
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Освящение мемориала Павшим воинам

Освящение обелиска и минута молчания

Церемония прошла у казачьей часовни во имя святого апостола Андрея Первозванного — небесного покровителя Черноморского казачьего войска. С благословения и молитвы, обелиск был освящён протоиереем Григорием Коцюком. Присутствующие почтили память погибших бойцов минутой молчания, возложили венки и цветы.

В торжестве приняли участие атаман ЧКВ казачий полковник Антон Сироткин, представители Росгвардии, родные и близкие погибших бойцов.

"Я горжусь мужеством и самоотверженностью бойцов батальона. Мы, казаки, с честью выполняем свой долг перед Родиной", — отметил в своей речи атаман Сироткин.

Новые казаки принесли присягу

В этот день также прошёл ритуал приведения к присяге новых бойцов батальона. Кандидаты в казаки поклялись хранить веру, традиции и с честью служить Отечеству и казачеству. Присяга сопровождалась освящением и благословением каждого бойца.

После духовного напутствия и исполнения обряда новые казаки прошли символическое "испытание" атаманской нагайкой — традицией, символизирующей принятие в казачью семью.

Награды за доблесть

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения бойцов, отличившихся мужеством и верностью долгу. Вручены государственные награды Республики Крым, в том числе:

  • часы от главы Республики Крым,
  • благодарности главы Республики,
  • а также награды Всероссийского казачьего общества и Черноморского казачьего войска.

Парк памяти как символ духовной связи поколений

Силами бойцов батальона был создан Парк памяти — мемориальное пространство, включающее часовню, купель, звонницу и обелиск. Это место стало символом вечной памяти и духовной связи поколений.

"Ни один наш брат, погибший при выполнении воинского долга, не будет забыт. Быть воином — жить вечно!" — подчеркнули бойцы батальона.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.