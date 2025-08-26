Секретный объект ВСУ раскрыт: Россия уничтожила опорный пункт Украины на Донбассе

Министерство обороны России сообщило о ликвидации временного пункта размещения украинских вооружённых сил на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Уничтожение объекта осуществили артиллерийские расчёты "Южной" группировки российских войск.

Согласно информации ведомства, в ходе воздушной разведки и патрулирования территории в районе населённого пункта Бересток операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки обнаружили передвижение автотранспорта украинской армии.

После тщательного наблюдения за маршрутом движения техники было установлено местоположение пункта временной дислокации ВСУ, который находился среди жилой застройки Берестка. Координаты обнаруженной цели передали артиллерийскому расчёту, оснащённому 152-миллиметровой гаубицей "Мста-Б", входящему в состав гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки.

В результате прицельного огневого удара укрытие украинских военных вместе с личным составом было полностью уничтожено. По данным оборонного ведомства, потери противника составили до одного пехотного отделения.

Уточнения

152-мм гаубица "Мста-Б" - российская/советская буксируемая 152-мм гаубица предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и миномётных батарей, танков и других броневых средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

