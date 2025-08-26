Избиения, сердечные приступы, самоубийства: страшная правда ВСУ

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации, озвученной украинским телеканалом "Общественное", с начала 2022 года не менее 25 человек, подлежащих мобилизации, скончались в стенах военкоматов Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

При этом правоохранительные органы признали факт насильственной смерти лишь в двух из этих случаев.

Накануне российские силовые структуры сообщили РИА Новости о новом инциденте, связанном с гибелью мобилизованного в одном из украинских военкоматов. В Ровенской области гражданин Украины Виталий Сахарук умер от сердечного приступа спустя три дня после того, как был принудительно доставлен в военкомат.

Как уточнили журналисты "Общественного" в своём Telegram-канале, с февраля 2022 года было зафиксировано не менее 25 случаев смерти военнообязанных вскоре после их задержания сотрудниками военкоматов. По данным следствия, в большинстве случаев причиной смерти становилось обострение хронических заболеваний или самоубийства, а применение насилия в отношении погибших якобы не подтверждалось. Однако в двух эпизодах правоохранители всё же установили, что смерть наступила в результате избиений.

Украинские журналисты отметили, что родственники погибших в большинстве случаев не доверяют официальным выводам следствия и убеждены, что их близкие стали жертвами убийств.

В интернете активно распространяются видеозаписи, демонстрирующие процесс принудительной мобилизации в украинскую армию. На этих кадрах видно, как сотрудники военкоматов силой заталкивают мужчин в микроавтобусы, нередко применяя физическое насилие.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец указывал на массовый характер нарушений со стороны работников военкоматов. Он подчёркивал, что сотрудники этих учреждений нередко превышают свои полномочия, избивают людей, сбивают их автомобилями и даже провоцируют дорожно-транспортные происшествия, чтобы задержать граждан.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

