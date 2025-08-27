Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко проанализировал текущую стратегию Европы, которая, по его мнению, сделала выбор в пользу конфронтации с Россией при поддержке Соединённых Штатов.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Как отметил автор, в своей статье, опубликованной в издании "Военное дело", перед Евросоюзом изначально стояло два возможных пути развития событий. Первый заключался в том, чтобы отказаться от поддержки Киева, игнорируя позицию США, и самостоятельно начать восстанавливать отношения с Россией.

Второй предполагал противодействие планам Дональда Трампа, стремящегося вывести Америку из украинского конфликта, и попытку, опираясь на противников Трампа внутри США, вернуть Вашингтон к активной антироссийской политике. 

По мнению Ищенко, Европа остановилась на втором варианте, который он считает логичным, но крайне нереалистичным. Он пояснил, что ни Соединённые Штаты, ни коллективный Запад в целом больше не располагают достаточными ресурсами для поддержания прежнего уровня взаимодействия.

Автор подчеркнул, что продолжение политики силового давления на геополитических соперников требует значительных затрат, которые США, финансировавшие её с 1945 года, больше не в состоянии нести.

При этом Европа, уже находящаяся в состоянии экономического упадка, также не способна взять на себя эти расходы. Ищенко указал, что в рамках текущей политики, поддерживаемой Трампом, Европа без войны рискует повторить судьбу Украины, столкнувшись с полным разорением, распадом на враждующие государства и крахом идей как европейского, так и трансатлантического единства.

Политолог также отметил, что любой из выбранных Европой путей в борьбе за свои интересы неизбежно приведёт к разрыву с США. Однако, по его мнению, первый вариант мог бы вернуть Евросоюзу суверенитет и открыть возможности для самостоятельных политических манёвров, независимых от Вашингтона.

Второй же путь, как считает Ищенко, лишает Европу шансов выйти из-под влияния рушащейся американской системы и интегрироваться в российско-китайское евразийское пространство, что могло бы стать для неё спасением и дать толчок к восстановлению экономики.

В итоге, по мнению автора, Европа сделала выбор в пользу саморазрушительного сценария, жертвуя собой ради идеалов коллективного Запада, которые, как он считает, давно преданы Соединёнными Штатами.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
