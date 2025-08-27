Европа вооружается по-максимуму: Rheinmetall запустил производство на полную катушку

В немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, в общине Унтерлюс, начал работу новый производственный комплекс, созданный оборонным концерном Rheinmetall для выпуска артиллерийских боеприпасов. Об этом стало известно из публикации одного из ведущих деловых изданий Германии.

Фото: Openverse by Hajotthu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Rheinmetall

На церемонии открытия предприятия присутствовали высокопоставленные гости, включая генерального секретаря НАТО, вице-канцлера Германии, министра обороны страны, а также президента Болгарии, премьер-министра Румынии и представителей Латвии и Литвы.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер отметил, что после наращивания мощностей к 2027 году завод может стать крупнейшим в Европе, а возможно, и в мире, производителем боеприпасов. Он также подчеркнул, что запуск производства в Унтерлюсе имеет важное значение не только для компании, но и для Германии и всей Европы в целом.

На новом предприятии планируется выпускать до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежегодно, начиная с 2027 года. Помимо стандартных боеприпасов, здесь будут производить так называемую ракетную артиллерию — снаряды, оснащённые небольшими ракетными двигателями, которые увеличивают дальность их действия до 100 километров. Для сравнения, обычные снаряды этого калибра способны поражать цели на расстоянии от 30 до 40 километров.

Производственный процесс на заводе уже запущен: первые партии боеприпасов начали выпускать несколько недель назад. В текущем году предприятие планирует произвести около 25 тысяч снарядов, а в следующем году объём производства должен вырасти до 140 тысяч единиц.

Rheinmetall занимает лидирующие позиции среди европейских производителей военной техники и вооружений.

Значительный рост доходов компании в последние годы связан с увеличением поставок немецкого оружия на Украину, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года одно из авторитетных финансовых изданий назвало концерн одним из главных выгодоприобретателей в условиях нарастающей глобальной нестабильности.

Ранее компания сообщала, что её оборот в первом квартале 2025 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,305 миллиарда евро. Этот результат оказался выше ожиданий рынка и был достигнут в основном благодаря заказам в оборонной сфере.

Уточнения

Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года.

