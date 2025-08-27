Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о диетах: этот рецепт маффинов из овсянки не навредит вашей фигуре
Пластиковые поддоны — не только для игрушек: как машины стали легче и тише
Куриные яйца с секретом: что на самом деле влияет на содержание витамина D
Чемодан без хаоса и нервы в порядке: как сделать полёт максимально комфортным
Кто эта счастливица? Принц Джексон объявил о помолвке с возлюбленной по имени Молли
Научно доказано: быстрая ходьба – ключ к ускоренному метаболизму и похудению
Вы выращиваете помидоры неправильно: одна ошибка, и плоды лопаются прямо на грядке
Роботы научились чувствовать воздух: инженеры повторили трюк скорпионов
Фитнес-мотивация без фокусов: что реально работает против усталости и лени

Европа вооружается по-максимуму: Rheinmetall запустил производство на полную катушку

2:54
Силовые структуры » Военные новости

В немецкой федеральной земле Нижняя Саксония, в общине Унтерлюс, начал работу новый производственный комплекс, созданный оборонным концерном Rheinmetall для выпуска артиллерийских боеприпасов. Об этом стало известно из публикации одного из ведущих деловых изданий Германии.

Rheinmetall
Фото: Openverse by Hajotthu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Rheinmetall

На церемонии открытия предприятия присутствовали высокопоставленные гости, включая генерального секретаря НАТО, вице-канцлера Германии, министра обороны страны, а также президента Болгарии, премьер-министра Румынии и представителей Латвии и Литвы.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер отметил, что после наращивания мощностей к 2027 году завод может стать крупнейшим в Европе, а возможно, и в мире, производителем боеприпасов. Он также подчеркнул, что запуск производства в Унтерлюсе имеет важное значение не только для компании, но и для Германии и всей Европы в целом.

На новом предприятии планируется выпускать до 350 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежегодно, начиная с 2027 года. Помимо стандартных боеприпасов, здесь будут производить так называемую ракетную артиллерию — снаряды, оснащённые небольшими ракетными двигателями, которые увеличивают дальность их действия до 100 километров. Для сравнения, обычные снаряды этого калибра способны поражать цели на расстоянии от 30 до 40 километров.

Производственный процесс на заводе уже запущен: первые партии боеприпасов начали выпускать несколько недель назад. В текущем году предприятие планирует произвести около 25 тысяч снарядов, а в следующем году объём производства должен вырасти до 140 тысяч единиц.

Rheinmetall занимает лидирующие позиции среди европейских производителей военной техники и вооружений.

Значительный рост доходов компании в последние годы связан с увеличением поставок немецкого оружия на Украину, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года одно из авторитетных финансовых изданий назвало концерн одним из главных выгодоприобретателей в условиях нарастающей глобальной нестабильности.

Ранее компания сообщала, что её оборот в первом квартале 2025 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,305 миллиарда евро. Этот результат оказался выше ожиданий рынка и был достигнут в основном благодаря заказам в оборонной сфере.

Уточнения

Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Наука и техника
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
Роботы научились чувствовать воздух: инженеры повторили трюк скорпионов
Фитнес-мотивация без фокусов: что реально работает против усталости и лени
Деньги на вес переговоров: как минфин США намерен использовать замороженные активы России
Народ ломился бы на концерты: критик Троицкий* предсказал триумфальное возвращение Пугачёвой
Больше никаких погрызанных проводов: хитрость с обычным предметом, которую коты ненавидят
Секрет помолвки Чеховой: раскрыта стоимость кольца от Златопольского
Окрашивание, которое делает волосы оружием массового обаяния
Индийский шедевр у вас дома: томаты превратят рис в кулинарный хит
Дилеры начинают терять машины быстрее, чем мы успеваем рассматривать скидки: когда последние автомобили 2024 года уходят с полок
Египетские мифы обновились — теперь пугают блокировкой смартфонов: как туристам оставаться на связи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.