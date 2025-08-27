Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

Российские военные, дислоцированные в Донецкой Народной Республике, смогли пресечь попытки украинских подразделений организовать снабжение своих войск с использованием современных технологий.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно информации, на константиновском направлении в ДНР специалисты по управлению беспилотными летательными аппаратами из состава "Южной" группировки войск помешали противнику наладить поставки для окружённых частей с помощью наземных роботизированных комплексов.

Один из таких комплексов был обнаружен во время движения по незащищённому участку дороги в районе Клебан-Быкского водохранилища. Оператор дрона из российской группировки точно сбросил боеприпас, в результате чего произошёл взрыв перевозимого боекомплекта, что привело к полному уничтожению техники противника.

Кроме того, в ходе дальнейшего наблюдения с воздуха был выявлен ещё один роботизированный комплекс украинской стороны. Его ликвидация была осуществлена с использованием ударного FPV-дрона, уточнили в военном ведомстве.

Уточнения

FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
