Российские военные, дислоцированные в Донецкой Народной Республике, смогли пресечь попытки украинских подразделений организовать снабжение своих войск с использованием современных технологий.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно информации, на константиновском направлении в ДНР специалисты по управлению беспилотными летательными аппаратами из состава "Южной" группировки войск помешали противнику наладить поставки для окружённых частей с помощью наземных роботизированных комплексов.
Один из таких комплексов был обнаружен во время движения по незащищённому участку дороги в районе Клебан-Быкского водохранилища. Оператор дрона из российской группировки точно сбросил боеприпас, в результате чего произошёл взрыв перевозимого боекомплекта, что привело к полному уничтожению техники противника.
Кроме того, в ходе дальнейшего наблюдения с воздуха был выявлен ещё один роботизированный комплекс украинской стороны. Его ликвидация была осуществлена с использованием ударного FPV-дрона, уточнили в военном ведомстве.
FPV — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
