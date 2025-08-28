Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск

Купянск играет ключевую роль в устойчивости обороны Украины и успехах российских войск. Об этом военный эксперт Андрей Кошкин рассказал Pravda.Ru, комментируя сообщения о входе ВС России в северную часть города, названного "третьей столицей Украины".

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Ранее издание "Взгляд" сообщило, что вооруженные силы России вошли в "третью столицу Украины", а именно в северную часть Купянска, который играет важную стратегическую роль для спецоперации и станет серьезной потерей для ВСУ. Журналисты пояснили, что Купянск важен как логистический центр с железнодорожной развязкой и ремонтными мастерскими, с его помощью можно укреплять позиции в Харьковской области, а также угрожать Чугуеву, Изюму и Балаклее.

Эксперт отметил, что значение Купянска для хода боевых действий трудно переоценить. По его словам, именно этот город в значительной степени определяет устойчивость всей обороны вооруженных сил Украины на рубеже линии соприкосновения.

"На сегодняшний день на линии боевого соприкосновения Купянск – это тот населенный пункт, тот город, который на самом деле определяет в значительной степени устойчивость всей обороны вооруженных сил Украины вот на этом рубеже, в этом нет никакого сомнения", — подчеркнул Кошкин.

Он указал, что несмотря на помощь Запада Украине, российские военные показывают более высокий уровень подготовки.

"Успехи частей подразделений вооруженных сил Российской Федерации говорят о том, что при всей насыщенности и практически все-таки снабжаемости всем западом вооружением, боевой техникой, боеприпасом, наши подразделения, наши военнослужащие превосходят в мастерстве, командиры в своей компетентности, и как результат мы постоянно находимся в режиме тактического боевого преимущества, двигаемся вперед, освобождаем населенные пункты и, естественно, это признается во всем мире", — заявил эксперт.

Кошкин добавил, что, по его мнению, значение Купянска как коммуникационного и опорного пункта чрезвычайно велико. При этом он подчеркнул, что с формулировкой "третья столица Украины" согласиться не готов.