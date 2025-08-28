Невидимые солдаты в Курской области: Северная Корея рассекретила своих бойцов в России

Недавно на телеэкранах Северной Кореи впервые появились уникальные кадры, запечатлевшие действия военнослужащих КНДР в ходе боевых операций на территории Курской области. Новость об этом публикует EADaily.

Фото: flickr.com by Roman Harak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг КНДР

Эти записи стали настоящей сенсацией, продемонстрировав не только боевые навыки, но и сплоченность, отвагу и готовность солдат прийти на помощь друг другу в самых сложных условиях.

В одном из комментариев было отмечено, что участие в этих событиях вызывает чувство гордости у КНДР за своих бойцов, которые не только оказывают поддержку дружественной стране, но и накапливают ценный опыт, который может пригодиться в возможных будущих конфликтах с противниками, включая США.

Также подчеркивалось, что Россия, в свою очередь, может быть уверена в наличии надежных союзников, чья поддержка основана на реальных действиях, а не на пустых обещаниях, как это часто бывает с так называемыми "партнерами".

Кроме того, стало известно, что ранее, 22 августа, в Пхеньяне состоялось значимое событие, посвященное чествованию участников операции в Курской области. Лидер страны Ким Чен Ын лично провел церемонию вручения государственных наград отличившимся командирам и солдатам Корейской народной армии. Мероприятие прошло в главном здании Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

На нем присутствовали высокопоставленные представители военного руководства, включая членов Центрального военного комитета, а также ключевые фигуры министерства обороны и командиры крупных воинских соединений. Особое внимание было уделено семьям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Церемония началась с исполнения государственного гимна и минуты молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за выполнение боевых задач.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.

