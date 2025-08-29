В России резко ответили на слова еврочиновника об отправке военных на Украину

Без решения Москвы отправка европейского военного контингента на Украину невозможно, заявил заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он прокомментировал Pravda.Ru слова Брюсселя о возможной отправке бельгийский военных в зону конфликту.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Военные ЕС

Ранее министр обороны Бельгии Тео Френкен допустил отправку бельгийских военных на Украину. "Насчет военного контингента — подумаем. Для Бельгии это вполне возможно", — заявил он.

Швыткин резко отреагировал на слова главы Минобороны Бельгии.

"Министру обороны Бельгии нужно лечиться. Фантазер", — заявил депутат.

По его словам, любые подобные решения невозможны без учета позиции Москвы. Он также подчеркнул, что у России есть четкая позиция по этому вопросу.