В России резко ответили на слова еврочиновника об отправке военных на Украину

Без решения Москвы отправка европейского военного контингента на Украину невозможно, заявил заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он прокомментировал Pravda.Ru слова Брюсселя о возможной отправке бельгийский военных в зону конфликту.
Ранее министр обороны Бельгии Тео Френкен допустил отправку бельгийских военных на Украину. "Насчет военного контингента — подумаем. Для Бельгии это вполне возможно", — заявил он.
Швыткин резко отреагировал на слова главы Минобороны Бельгии.
"Министру обороны Бельгии нужно лечиться. Фантазер", — заявил депутат.
По его словам, любые подобные решения невозможны без учета позиции Москвы. Он также подчеркнул, что у России есть четкая позиция по этому вопросу.
"Без согласования, решения России по этому вопросу подобное никак не состоится. Наша позиция однозначна. Ни один военнослужащий стран блока НАТО и Евросоюза не может находиться на территории Украины", — отметил парламентарий.
