Холод и туман на линии фронта: как смена погодных условий скажется на ходе СВО

Холодная погода в зоне специальной военной операции (СВО) влияет на условия работы военных, организацию полевых позиций и использование техники. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.
Головатюк подчеркнул, что при пасмурной погоде или дождях использование беспилотников затруднено.
"Видимость уменьшается, туманы мешают работе, но погода пока не препятствует выполнению боевых задач с применением автоматизированных средств", — пояснил специалист.
Эксперт также отметил, что техника проходит специальное обслуживание при переходе с летнего периода на зимний и подчеркнул, что существуют специальные технические меры, которые помогают сохранять ее работоспособность в любых погодных условиях.
"Сейчас вся робототехника делается с учетом разброса температур в промежутке от -30 до +30 градусов. Поэтому с техникой особо ничего не поменялось", — отметил Головатюк.
Он добавил, что для солдат могут измениться бытовые условия, однако российские бойцы уже научились слаженно проводить необходимые передислокации с учетом погодных изменений.
