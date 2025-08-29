Холод и туман на линии фронта: как смена погодных условий скажется на ходе СВО

Холодная погода в зоне специальной военной операции (СВО) влияет на условия работы военных, организацию полевых позиций и использование техники. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Головатюк подчеркнул, что при пасмурной погоде или дождях использование беспилотников затруднено.

"Видимость уменьшается, туманы мешают работе, но погода пока не препятствует выполнению боевых задач с применением автоматизированных средств", — пояснил специалист.

Эксперт также отметил, что техника проходит специальное обслуживание при переходе с летнего периода на зимний и подчеркнул, что существуют специальные технические меры, которые помогают сохранять ее работоспособность в любых погодных условиях.

"Сейчас вся робототехника делается с учетом разброса температур в промежутке от -30 до +30 градусов. Поэтому с техникой особо ничего не поменялось", — отметил Головатюк.

Он добавил, что для солдат могут измениться бытовые условия, однако российские бойцы уже научились слаженно проводить необходимые передислокации с учетом погодных изменений.