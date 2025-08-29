Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Недавно стало известно о планах ряда стран, включая Прибалтику, Польшу и Германию, усилить свои рубежи с Россией, превратив приграничные территории в труднопроходимые топи, которые могли бы стать препятствием для боевой техники.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

Политический аналитик Ростислав Ищенко дал свою оценку этой инициативе, отметив, что идея, вероятно, возникла под влиянием недавнего заявления американского лидера Дональда Трампа. Тот утверждал, что российские войска не смогли быстро захватить Киев именно из-за того, что увязли в болотистой местности на Украине. Об этом говорится в материале издания "Военное дело". 

По мнению аналитика, некоторые страны, вдохновившись подобными рассуждениями, решили, что создание болот может стать эффективным способом защиты от России. Однако, как подчеркнул Ищенко, в кругах военных стратегов НАТО уже звучат голоса недовольства.

Они указывают на то, что в таких условиях техника альянса, которая зачастую тяжелее российской, может оказаться в еще более затруднительном положении.

Ищенко также выразил сомнение в том, что проект по заболачиванию границ будет реализован в полной мере. Он обратил внимание на то, что восстановление болотистых территорий потребует значительных финансовых вложений, при этом нет никаких гарантий успеха. Тем не менее, аналитик отметил, что выделенные средства, скорее всего, будут освоены, что позволит определенным кругам получить прибыль, а бюджетам стран, таких как Польша и Германия, пополнить казну за счет налогов, которые пойдут на социальные нужды.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
