6,6 миллиарда евро повисли на волоске: венгры оставили Украину без оружия

На пресс-конференции глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Венгрия продолжает препятствовать выделению 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

Эти средства, по её словам, могли бы быть направлены на приобретение вооружения в США с последующей передачей его Украине. Она также отметила, что в ЕС считают подобное блокирование необоснованным.

Между тем, российская сторона неоднократно выражала свою позицию по поводу поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться как законные цели для российских сил. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны НАТО, поставляя оружие Киеву, действуют крайне рискованно.

В Кремле также акцентировали внимание на том, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не способствует продвижению мирных переговоров между Россией и Украиной, а, напротив, оказывает негативное влияние на ситуацию. Кроме того, Лавров отмечал, что США и НАТО уже фактически являются участниками конфликта, поскольку не только поставляют оружие, но и занимаются подготовкой украинских кадров на территории таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и других.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель.

