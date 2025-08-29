Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию

На заседании расширенной коллегии Министерства обороны России, состоявшемся в пятницу, глава ведомства Андрей Белоусов выступил с инициативой кардинальных изменений в работе военно-строительного комплекса.

Он подчеркнул, что до завершения текущего года необходимо внедрить обновлённую модель функционирования этой структуры, чтобы значительно повысить её эффективность и обеспечить стабильность работы.

Министр отметил, что в рамках реформы следует чётко распределить обязанности между различными подразделениями комплекса, а также создать благоприятные условия для деятельности подрядных организаций. По его мнению, такие меры позволят сократить количество недостроенных объектов, что станет одним из ключевых результатов преобразований.

Андре́й Рэ́мович Белоу́сов (род. 17 марта 1959, Москва) — российский государственный деятель, учёный-экономист. Министр обороны Российской Федерации с 14 мая 2024 года.

