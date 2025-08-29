Цифровой контроль: Россия завершила создание системы воинского учета

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство обороны России завершило разработку государственной системы, предназначенной для ведения единого воинского учёта, сообщил руководитель ведомства Андрей Белоусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Министерство обороны РФ

Выступая на заседании коллегии Минобороны, он отметил, что одним из ключевых достижений в области цифровизации стало формирование единой цифровой платформы, которая охватывает различные аспекты деятельности ведомства.

Белоусов также подчеркнул, что в рамках этой работы были предприняты шаги для ускорения функционирования программного комплекса "Алушта", используемого для обеспечения ресурсами.

Уточнения

Андре́й Рэ́мович Белоу́сов — российский государственный деятель, учёный-экономист. Министр обороны Российской Федерации с 14 мая 2024 года.

