Анкара ударила по Тель-Авиву: небо в обмен на мир

Турция ввела ограничения на использование своего воздушного пространства, запретив полеты самолетов, которые доставляют оружие, а также рейсы официальных делегаций Израиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турецкий флга

При этом транзитные перелеты израильских авиакомпаний через турецкое небо остаются разрешенными, а гражданские рейсы других стран продолжают выполняться в штатном режиме, сообщил источник в дипломатических кругах Анкары в беседе с журналистами РИА Новости.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем недавнем выступлении отметил, что страна не допускает суда и авиатранспорт, перевозящие военные грузы в Израиль, к своим портам и воздушному пространству. Некоторые издания ошибочно восприняли это как полный запрет на использование турецкого неба для любых израильских рейсов.

Однако, как пояснил собеседник агентства, ограничения касаются только военных грузов и официальных визитов, тогда как транзитные перелеты израильских авиаперевозчиков не подпадают под запрет, поскольку такие полеты рассматриваются как допустимые.

Кроме того, в мае текущего года Турция полностью приостановила торговые связи с Израилем, заявив, что это решение будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена стабильная доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщили представители турецкого министерства торговли.

Что касается экономических последствий, за 2024 год Турция закупила у Израиля товаров на сумму 1,6 миллиарда долларов, что составляет менее половины процента от общего объема ее импорта. Экспорт в Израиль составил 5,4 миллиарда долларов, или чуть более двух процентов от всех поставок Турции за рубеж.

Таким образом, ежемесячные потери Турции от разрыва торговых отношений оцениваются в 450 миллионов долларов, а Израиля — в 133 миллиона.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

