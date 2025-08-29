Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп нашёл врага №1: он показал зубы администрации Трампа
Цифровой контроль: Россия завершила создание системы воинского учета
Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США
Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов
Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда
Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой
Линия фронта в Европе: Россия раскрыла главный план США
За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение
Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию

Анкара ударила по Тель-Авиву: небо в обмен на мир

Силовые структуры » Военные новости

Турция ввела ограничения на использование своего воздушного пространства, запретив полеты самолетов, которые доставляют оружие, а также рейсы официальных делегаций Израиля.

Турецкий флга
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий флга

При этом транзитные перелеты израильских авиакомпаний через турецкое небо остаются разрешенными, а гражданские рейсы других стран продолжают выполняться в штатном режиме, сообщил источник в дипломатических кругах Анкары в беседе с журналистами РИА Новости. 

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем недавнем выступлении отметил, что страна не допускает суда и авиатранспорт, перевозящие военные грузы в Израиль, к своим портам и воздушному пространству. Некоторые издания ошибочно восприняли это как полный запрет на использование турецкого неба для любых израильских рейсов.

Однако, как пояснил собеседник агентства, ограничения касаются только военных грузов и официальных визитов, тогда как транзитные перелеты израильских авиаперевозчиков не подпадают под запрет, поскольку такие полеты рассматриваются как допустимые.

Кроме того, в мае текущего года Турция полностью приостановила торговые связи с Израилем, заявив, что это решение будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечена стабильная доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщили представители турецкого министерства торговли.

Что касается экономических последствий, за 2024 год Турция закупила у Израиля товаров на сумму 1,6 миллиарда долларов, что составляет менее половины процента от общего объема ее импорта. Экспорт в Израиль составил 5,4 миллиарда долларов, или чуть более двух процентов от всех поставок Турции за рубеж.

Таким образом, ежемесячные потери Турции от разрыва торговых отношений оцениваются в 450 миллионов долларов, а Израиля — в 133 миллиона.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США
Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов
Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда
Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой
Линия фронта в Европе: Россия раскрыла главный план США
За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение
Россия отомстила не только Украине. Российский БЭК ударом по кораблю-разведчику изменил правила игры
Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию
Седина исчезает как туман: одно средство превращает волосы в сияние
Красный флаг, который игнорируют 90% владельцев: почему погоня за хвостом — отчаянный крик о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.