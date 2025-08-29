Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Министерство обороны России в 2025 году провело реорганизацию финансовых затрат, сохранив при этом объемы закупок военной техники и вооружения, сообщил руководитель ведомства Андрей Белоусов.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Он подчеркнул, что благодаря проведенной оптимизации удалось не только выполнить все обязательства по выплатам военнослужащим, включая денежное довольствие, социальные льготы и пособия, но и снизить нагрузку военного бюджета на экономику страны.

Кроме того, с начала 2025 года в министерстве началось внедрение новой системы управления проектами, специально адаптированной под особенности военной сферы.

Как отметил глава ведомства, в этот процесс вовлечены все заместители министра, что позволяет более эффективно координировать работу и достигать поставленных целей.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
