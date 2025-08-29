Армия в плюсе, бюджет в порядке: Белоусов сотворил невозможное

Министерство обороны России в 2025 году провело реорганизацию финансовых затрат, сохранив при этом объемы закупок военной техники и вооружения, сообщил руководитель ведомства Андрей Белоусов.
Он подчеркнул, что благодаря проведенной оптимизации удалось не только выполнить все обязательства по выплатам военнослужащим, включая денежное довольствие, социальные льготы и пособия, но и снизить нагрузку военного бюджета на экономику страны.
Кроме того, с начала 2025 года в министерстве началось внедрение новой системы управления проектами, специально адаптированной под особенности военной сферы.
Как отметил глава ведомства, в этот процесс вовлечены все заместители министра, что позволяет более эффективно координировать работу и достигать поставленных целей.
Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.
