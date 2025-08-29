Снаряды прилетели в мирный вечер: ВСУ снова обстреляли ДНР

В пятницу украинские вооружённые силы шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, используя артиллерию и беспилотники, в результате чего были повреждены жилые дома, автомобили и инфраструктура, а также пострадали люди, сообщил руководитель региона Денис Пушилин.

Ранее в администрации главы республики уточнили, что в тот же день в Макеевке в результате атаки украинского дрона травмы получили две пожилые женщины. Глава региона добавил, что пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам Пушилина, для атак применялись артиллерийские орудия калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные аппараты. В результате этих действий повреждения получили пять жилых домов, два автомобиля и линия электропередачи.

155 мм (6 1″) — распространённый калибр артиллерии, стандарт НАТО.

