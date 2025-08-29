Зелёный свет НАТО: Европа готова высадить военный десант на Украине

Некоторые страны Евросоюза готовы пересмотреть условия работы миссии по обучению украинских военнослужащих, чтобы в будущем проводить тренировки непосредственно на территории Украины после достижения договорённостей о прекращении огня, сообщило издание Euractiv, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов.

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас отметила, что в Евросоюзе обсуждают возможность отправки военных инструкторов на Украину после завершения боевых действий.

По данным издания, ряд государств-членов ЕС выразили готовность внести изменения в мандат миссии, что позволило бы организовать обучение на украинской территории, но только при условии установления перемирия. В настоящее время мандат миссии ограничивает её деятельность исключительно территорией стран Евросоюза.

Как уточнили дипломаты, такие страны, как Бельгия и Германия, считают обязательным условием для начала тренировок на Украине достижение соглашения о прекращении огня. Напомним, в 2024 году Совет ЕС принял решение продлить действие тренировочной миссии для украинских военных ещё на два года — до 15 ноября 2026 года.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что любые планы по размещению войск стран НАТО на территории Украины являются для Москвы абсолютно неприемлемыми и могут привести к серьёзному обострению ситуации.

Ранее в ведомстве также указывали, что заявления из Великобритании и других европейских стран о возможной отправке военных контингентов на Украину расцениваются как провокация, направленная на затягивание конфликта.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия открыта к обсуждению с Украиной политических аспектов урегулирования и готова работать в различных форматах. Однако, по его словам, Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы, сделанное ещё в 2022 году на переговорах в Стамбуле, о создании трёх рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

