Киевские власти начали активно передавать накопленный в ходе конфликта на Украине боевой опыт странам Ближнего Востока, где у России имеются свои интересы, чтобы нанести ущерб Москве, считает член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов, поделившийся своим мнением в беседе с РИА Новости. 

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

По его словам, Украина приступила к экспорту своих военных наработок, особенно в области тактики боевых действий, включая использование беспилотников.

Он отметил, что у Киева уже давно существуют связи с курдскими группировками, а также опыт подготовки различных вооружённых формирований, в том числе экстремистских, к ведению боевых действий. Семенов подчеркнул, что подобная деятельность была предсказуемой, особенно в регионах, где присутствуют российские интересы, например, в Иракском Курдистане, где работают отечественные нефтяные компании.

Собеседник также напомнил, что украинские военные находились в Ираке с 2003 по 2008 годы, что позволило Киеву наладить обширные контакты в регионе, в том числе с местными криминальными кругами. Кроме того, он указал на многочисленные упоминания в СМИ о сотрудничестве Киева с Рабочей партией Курдистана, базирующейся в горах Кандиля и находящейся в оппозиции к другим курдским силам в Ираке, а также с Сирийскими демократическими силами.

В минувшую среду служба безопасности Иракского Курдистана сообщила, что боевики, готовившие покушение на лидера партии "Патриотический союз Курдистана" Бафела Талабани, прошли обучение на Украине, где их научили изготавливать и применять дроны-камикадзе.

Ранее в СМИ появлялась информация о расследовании, указывающем на причастность Киева к подготовке сирийских боевиков, которые использовали дроны-камикадзе во время наступления на Алеппо и другие населённые пункты в конце 2024 года.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
