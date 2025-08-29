Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

Вооружённые силы Украины, отступая из района Серебрянского лесничества, активно используют боеприпасы с фосфорной начинкой, сообщил корреспонденту РИА Новости военнослужащий спецназа "Ахмат" Министерства обороны РФ, известный под позывным "Коми".

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Он уточнил, что противник применяет шрапнель в снарядах для дронов и танков, а также использует фугасные боеприпасы и заряды с белым фосфором, которые при взрыве вызывают сильные пожары.

Ранее командир батальона, известный как "Шрам", рассказал, что российские войска успешно продвигаются в этом районе, а остатки нескольких украинских бригад оказались в сложном положении, практически окружённые в Серебрянском лесничестве и прилегающих территориях.

Фосфорные боеприпасы, содержащие белый фосфор, относятся к зажигательным средствам, запрещённым международными соглашениями. Их использование приводит к тяжёлым ожогам, отравлениям и пожарам, которые крайне сложно ликвидировать.

Бои в районе Серебрянского лесничества, расположенного между городом Кременной в Луганской Народной Республике и селом Серебрянкой в Донецкой Народной Республике, продолжаются ежедневно. Успешное продвижение российских сил на этом участке фронта создаёт условия для дальнейшего выхода из лесного массива Кременной. В перспективе войска могут двигаться к Ямпольскому лесному массиву, расположенному за рекой Чёрный Жеребец.

Стоит отметить, что в конце прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о наличии у российских правоохранительных органов и Министерства обороны доказательств неоднократного применения украинской стороной фосфорных боеприпасов в сентябре. Эти факты, по её словам, свидетельствуют о том, что Киев располагает химическим оружием, которое не было уничтожено в соответствии с международными обязательствами.

Российские военнослужащие неоднократно указывали на использование противником подобных запрещённых средств в зоне конфликта на Донбассе.

Уточнения

Фо́сфор — химический элемент 15-й группы (по короткопериодной классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 15.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
