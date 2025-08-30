ВСУ в панике: Герасимов объявил новую стратегию России на фронте

В Министерстве обороны России сообщили, что руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Валерий Герасимов подвёл итоги кампании, охватывающей весенний и летний периоды 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерий Герасимов

В ходе анализа он оценил результаты действий войск за указанный период, а также обозначил приоритетные направления работы для различных группировок на будущее. Особое внимание было уделено постановке задач, которые позволят эффективно продолжить выполнение поставленных целей в зоне операции.

Сообщается, что такие мероприятия направлены на повышение координации действий между подразделениями и укрепление позиций российских сил в регионе.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации.

