99,7% ЛНР в руках России — последний удар по ВСУ уже близко

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска достигли значительных успехов в ходе специальной военной операции, освободив практически всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой Народной Республики, а также значительные участки Запорожской и Херсонской областей, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

По его данным, под контролем российских сил находится 99,7% территории ЛНР, что означает, что до полного освобождения региона осталось менее 60 квадратных километров. В ДНР российские войска контролируют 79% территории. Кроме того, в Запорожской области под управлением РФ находится 74% земель, а в Херсонской области — 76%.

В рамках анализа ситуации в зоне проведения спецоперации Герасимов также подвёл итоги боевых действий, проведённых в весенне-летний период, и обозначил приоритетные направления работы на будущее. Он отметил, что дальнейшие задачи направлены на укрепление достигнутых позиций и продолжение выполнения целей операции.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, свидетельствуют о значительном продвижении российских сил в регионе и подчёркивают важность стратегического планирования для достижения поставленных задач.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации.

