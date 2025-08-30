Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска достигли значительных успехов в ходе специальной военной операции, освободив практически всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой Народной Республики, а также значительные участки Запорожской и Херсонской областей, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
По его данным, под контролем российских сил находится 99,7% территории ЛНР, что означает, что до полного освобождения региона осталось менее 60 квадратных километров. В ДНР российские войска контролируют 79% территории. Кроме того, в Запорожской области под управлением РФ находится 74% земель, а в Херсонской области — 76%.

В рамках анализа ситуации в зоне проведения спецоперации Герасимов также подвёл итоги боевых действий, проведённых в весенне-летний период, и обозначил приоритетные направления работы на будущее. Он отметил, что дальнейшие задачи направлены на укрепление достигнутых позиций и продолжение выполнения целей операции.

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, свидетельствуют о значительном продвижении российских сил в регионе и подчёркивают важность стратегического планирования для достижения поставленных задач.

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Чёрная кошка и дьявол: проклятие, которое живёт до сих пор
