ВСУ в огненном кольце: Россия наступает сразу на всех фронтах

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска в рамках специальной военной операции продолжают активно продвигаться вперёд почти на всём протяжении линии боевого соприкосновения, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

В ходе анализа ситуации в зоне проведения спецоперации он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее. По его словам, наступательные действия российских сил не прекращаются, что позволяет укреплять позиции и достигать поставленных целей.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие результаты свидетельствуют о высокой координации между различными подразделениями и эффективности стратегического планирования. Герасимов также подчеркнул важность дальнейшего выполнения задач, которые обеспечат продолжение успешного продвижения войск.

Уточнения

Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации — центральный орган военного управления Министерства обороны Российской Федерации и основной орган оперативного управления Вооруженными силами Российской Федерации.

