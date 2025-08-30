Российские войска в рамках специальной военной операции продолжают активно продвигаться вперёд почти на всём протяжении линии боевого соприкосновения, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов.
В ходе анализа ситуации в зоне проведения спецоперации он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее. По его словам, наступательные действия российских сил не прекращаются, что позволяет укреплять позиции и достигать поставленных целей.
Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие результаты свидетельствуют о высокой координации между различными подразделениями и эффективности стратегического планирования. Герасимов также подчеркнул важность дальнейшего выполнения задач, которые обеспечат продолжение успешного продвижения войск.
Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации — центральный орган военного управления Министерства обороны Российской Федерации и основной орган оперативного управления Вооруженными силами Российской Федерации.
