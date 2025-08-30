Российские войска в рамках специальной военной операции с начала марта текущего года значительно расширили контролируемую территорию, освободив свыше 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населённых пунктов, сообщил руководитель Генерального штаба Вооружённых сил РФ и командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов.
В ходе анализа ситуации в зоне проведения спецоперации он подвёл итоги действий войск за весенний и летний периоды, а также обозначил ключевые направления работы на будущее.
По его словам, достигнутые результаты демонстрируют успешное выполнение поставленных задач, а дальнейшие усилия будут направлены на укрепление позиций и продолжение продвижения.
Как отметили в Министерстве обороны РФ, такие успехи подчёркивают эффективность стратегического планирования и координации между различными подразделениями. Герасимов также акцентировал внимание на важности выполнения новых задач для достижения целей операции.
Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.